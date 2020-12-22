栗战书同韩国国会议长朴炳锡举行会谈

新华社北京12月21日电 全国人大常委会委员长栗战书21日在人民大会堂以视频方式同韩国国会议长朴炳锡举行会谈。

栗战书说，中韩互为友好近邻和重要合作伙伴。在习近平主席和文在寅总统战略引领下，中韩关系保持良好发展势头。双方互信日益加深，互利合作不断深化，友好交往更加活跃，两国关系充满活力。双方要始终立足大局、着眼长远，尊重彼此核心利益和重大关切，加强各层级沟通，扩大友好共识，确保两国关系始终沿着正确方向行稳致远。

栗战书强调，今年以来，中韩双方携手抗疫、共克时艰，树立了国际抗疫合作典范，也为两国友好增添了新的内涵。要继续发挥好联防联控、“快捷通道”的作用，积极探讨和推进疫苗和药物研发使用等合作，携手控制疫情。加快发展战略对接，推动第三方市场合作早见实质成果，早日完成自贸协定第二阶段谈判。以“中韩文化交流年”为契机，进一步活跃教育、体育、青少年、学术、地方等领域交流。共同维护和促进朝鲜半岛和平发展，加强多边框架内的沟通与协调，维护国际公平正义，推动构建人类命运共同体。

栗战书指出，立法机构交往是中韩关系的重要组成部分。中国全国人大与韩国国会在各层次、各领域保持良好的沟通与合作，特别是2006年建立定期交流机制以来，交流更加全面深入。要继续发挥好交流机制作用，进一步开拓思路，通过函电、视频、通话等灵活方式保持沟通，开展对口交流，加强在治国理政、发展经济、改善民生等领域的互学互鉴，为推动两国关系和服务各自国家发展作出积极贡献。

朴炳锡说，韩中建交以来，两国关系取得了重要的进展。两国抗疫合作意义重大，进一步加深了两国人民的深厚友谊。韩国国会愿不断加强和中国全国人大的交流合作，为增进两国友好的社会和民意基础，促进韩中战略合作伙伴关系发展和地区和平稳定作出积极贡献。

全国人大常委会副委员长王东明参加会谈。

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 03 版）

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