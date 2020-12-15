王毅同蒙古国外长恩赫泰旺通电话

新华社北京12月15日电 2020年12月15日，国务委员兼外长王毅应约同蒙古国外长恩赫泰旺通电话。

王毅说，中蒙是好邻居、好朋友，两国全面战略伙伴关系发展势头良好。前不久，蒙方赠送的3万只羊全部运抵中国，在两国再次引发热烈反响。中方也投桃报李，及时向蒙方提供抗疫物资援助，帮助蒙方有效应对疫情。邻里之间的亲密合作使中蒙命运共同体理念更加深入人心，双方的友谊和互信得到进一步升华。中方愿继续根据蒙方需要提供力所能及的支持，用好“绿色通道”，加快推进复工复产和重点项目合作。双方还要及早规划明年各领域交往合作，把两国关系持续推向前进。

王毅表示，保持中蒙相互疫情“零输入”符合双方共同利益，中方愿在做好疫情防控基础上，同蒙方积极商讨加快恢复两国边境口岸人员和货物正常往来，将疫情影响降到最低。

恩赫泰旺高度评价蒙中关系取得的积极进展，感谢中方为蒙方抗击疫情提供的大力支持帮助。双方开通的人员和货物运输“绿色通道”为维护两国经贸合作发挥了重要作用。蒙方愿同中方相互理解、相互支持，妥善解决好疫情防控中出现的暂时困难，切实发挥边境口岸的过往功能，推动重大合作项目尽早取得积极进展。蒙方也愿同中方在国际地区事务中加强协调配合。

(责编：郝江震、岳弘彬)