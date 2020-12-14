综合消息：重信守诺 为全球气候治理提振雄心——海外人士高度评价习近平主席在气候雄心峰会上的重要讲话

新华社北京12月13日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平12日在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话。海外人士认为，习近平主席的讲话为全球气候治理提振雄心并提供新思路，彰显中国与世界各国携手助力《巴黎协定》行稳致远的决心，展现了中国重信守诺、为全球应对气候变化作出更大贡献的大国担当。

联合国秘书长古特雷斯表示，中国宣布碳中和目标、提出大幅提升风电和太阳能发电量等国家自主贡献新举措，在二十国集团成员中发挥了表率作用。

埃及气候与环境专家马格迪·阿拉姆说，习近平主席的讲话表明中国促进经济社会发展全面绿色转型、推动全球可持续发展的决心。习近平主席的承诺和倡议彰显了中国真正关心气候变化问题并采取切实行动。

英国知名社会学家、“全球化”概念首倡者之一马丁·阿尔布劳说，气候雄心峰会意义重大。习近平主席在讲话中进一步作出控制温室气体排放和坚持绿色发展的宣示，这是推动构建人类命运共同体的一项重要承诺。

法国巴黎的ESCP高等商学院副校长莱昂·劳鲁萨表示，中国是落实《巴黎协定》的积极践行者。中国近年来在减少二氧化碳排放、以可再生能源替代化石燃料方面作出巨大努力，极大改善了生态环境。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，中国为达成和落实《巴黎协定》作出了重要贡献。习近平主席在讲话中宣布的一系列重要举措，彰显中国与国际社会共同构建人类命运共同体的意愿和大国担当。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫表示，习近平主席的3点倡议为未来全球气候治理提供了新思路。相信中国在新发展理念引领下，将为全球应对气候变化作出更大贡献。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，习近平主席宣布中国应对气候变化的新举措，表明了中国推动实现全球生态安全与可持续发展的决心。他提出的3点倡议为全球应对气候变化采取更具包容性的措施奠定了重要基础。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什认为，落实习近平主席提出的3点倡议不仅可以更好地应对气候变化挑战，也将惠及其他相关领域和产业。

哈萨克斯坦“社会工程”基金会中国问题专家穆卡诺夫积极评价中国在应对气候变化领域的一系列举措。他说，中国是落实《巴黎协定》的积极践行者，中国积极参与全球气候治理，倡导绿色发展和生活方式。

巴西里约热内卢州立大学国际关系专家毛里西奥·桑托罗认为，气候变化问题涉及范围非常广，需要国际社会通力合作。中国在发展过程中推动绿色经济发展、投资新科技，让广大发展中国家看到发展与环保可以共存。

以色列海尔兹利亚跨学科研究中心可持续发展学院院长约阿夫·亚伊尔说，中国积极推动应对气候变化国际合作，这种多边合作至关重要。

老挝自然资源和环境部长宋马·奔舍那说，习近平主席在气候雄心峰会上宣布的一系列举措体现了中国不断践行人类命运共同体理念。气候变化是重大全球性挑战，国际社会必须以人类命运共同体理念为决策导向，以多边合作的方式共同应对这一挑战。（参与记者：赵焱、陈威华、蔡国栋、张代蕾、唐霁、陈晨、白林、吴丹妮、尚昊、陈序、张骁、张继业、明大军、章建华、尚绪谦）

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