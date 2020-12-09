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韩正同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见并共同主持中新双边合作机制会议

2020年12月09日08:07  来源：新华网
 

新华社北京12月8日电（记者朱超）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正8日在北京同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见，并共同主持中新双边合作联委会第十六次会议、苏州工业园区联合协调理事会第二十一次会议、天津生态城联合协调理事会第十二次会议、中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第四次会议。

新华社记者 申宏 摄

12月8日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见，并共同主持中新双边合作联委会第十六次会议、苏州工业园区联合协调理事会第二十一次会议、天津生态城联合协调理事会第十二次会议、中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第四次会议。

会见时，韩正表示，今年是中新建交30周年，两国关系保持强劲发展势头。两国领导人保持密切沟通，为双边关系发展提供了战略指引。双方抗疫和发展合作呈现许多新亮点，为地区国家间合作树立了标杆。中方愿同新方一道，结合两国发展新形势新要求，共同规划好下一阶段合作方向和重点，继续高质量共建“一带一路”，深化区域发展合作，提升中新创新合作水平，携手维护多边主义和自由贸易，开创互利共赢合作新局面。

王瑞杰表示，新方高度重视同中方的战略沟通，愿同中方保持密切协作，深化发展战略对接，完善合作机制，有序恢复人员正常交往。愿同中方加强疫苗合作，提升应对公共卫生突发事件的能力。

随后，韩正和王瑞杰共同主持四个双边合作机制会议。双方全面梳理高层共识落实情况和务实合作进展，重点围绕“一带一路”合作、经贸合作与创新发展、金融合作、公共卫生合作、人文交流与可持续发展、国家级双边合作项目等充分交换意见，共同探讨合作新思路、新举措。双方一致同意在“一带一路”合作框架下，重点推动互联互通、金融支撑、三方合作及法律司法合作，深挖“陆海新通道”潜力，高质量推进重点项目合作，打造科技创新合作旗舰项目。启动中新双边自贸协定升级版后续谈判，推动区域全面经济伙伴关系协定尽快生效实施，为两国和地区经济复苏发展贡献力量。

会后，韩正和王瑞杰共同出席中新建交30周年庆祝活动。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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