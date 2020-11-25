习近平同德国总理默克尔通电话

新华社北京11月24日电 国家主席习近平11月24日晚同德国总理默克尔通电话。

习近平强调，几天前，我和你共同出席了二十国集团领导人峰会。我们都主张坚持多边主义，加强国际合作，携手抗击疫情，重振世界经济，共同应对全球性挑战。当前，包括欧洲在内的全球一些地区正面临第二波新冠肺炎疫情考验，携手抗疫仍是各方首要任务。中方愿同德方加强疫苗交流合作，推动疫苗作为全球公共产品得到公平分配，特别是让发展中国家获益。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中德双方通过灵活方式保持沟通，务实合作继续推进。中国正在积极构建新发展格局，坚持扩大内需、扩大开放，这将给德方带来新机遇。我们也希望德方和欧方对中国企业保持开放。双方要坚持相互尊重，始终把握好对话合作的主导面和互利共赢的主基调。希望新一轮中德政府磋商为双方各领域合作谋划布局。

习近平指出，中欧合作在复杂的国际形势中更具全球性和战略性。双方要增进互信合作，加强交流互鉴，维护多边主义，完善全球治理。今年9月，我同你和欧盟两主席举行视频会晤，达成不少共识，目前都在落实中。中方愿同欧方就下阶段中欧重大议程继续密切沟通，努力推动中欧投资协定谈判如期完成，推进中欧环境和气候、数字对话机制建设，打造中欧绿色伙伴、数字伙伴，为新形势下中欧全面战略伙伴关系发展注入强劲动力。

默克尔表示，当今世界正在发生重大变化，欧洲正面临第二波疫情冲击。中国疫情防控做得好，经济率先恢复，这对德国企业是利好消息。希望双方就疫苗合作加强沟通，推进贸易投资、新能源汽车等领域合作。德方祝贺中方同有关各方达成《区域全面经济伙伴关系协定》，希望同中方加大努力，推动年内完成欧中投资协定谈判。德方高度赞赏中方宣布应对气候变化中长期目标和愿景，希望同中方深化气候变化、生态环境等领域合作。德方愿同中方继续就下阶段德中、欧中重要政治议程保持密切沟通。我将继续致力于推动德中、欧中关系持续良好发展。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 01 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)