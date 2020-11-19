习近平在亚太经合组织工商领导人对话会上的主旨演讲（全文）

新华社北京11月19日电

构建新发展格局 实现互利共赢

——在亚太经合组织工商领导人对话会上的主旨演讲

中华人民共和国主席 习近平

各位工商界朋友，

女士们，先生们，朋友们：

在全球共抗新冠肺炎疫情、探索世界经济复苏道路的重要时刻，很高兴通过视频方式同大家见面。

人类正处在一个特殊的历史时期。新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。世界经济深度衰退，全球产业链、供应链遭受冲击，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字仍在扩大。单边主义、保护主义、霸凌行径上升，经济全球化遭遇逆流，加剧了世界经济中的风险和不确定性。

与此同时，和平与发展的时代主题没有改变，合作应对挑战是国际社会唯一选择。这场疫情再次说明，人类命运休戚与共，各国利益紧密相连，世界是不可分割的命运共同体。无论是赢得全球抗疫最终胜利，还是推动世界经济复苏，国际社会必须团结协作，共同应对危机考验。各国要守望相助、同舟共济，弘扬伙伴精神，密切政策沟通和协调，全面深化抗疫国际合作，坚持建设开放型世界经济，争取尽早战胜疫情，努力实现世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

今年以来，面对突如其来的疫情，中国坚持人民至上、生命至上，14亿人民上下一心，全国抗疫斗争取得重大战略成果。我们统筹疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序。前三季度，中国经济增长实现由负转正。这一成果来之不易，充分展现了中国经济的强大韧性和旺盛活力。中国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有变，我们完全有信心、有能力保持经济平稳运行，如期实现全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的目标。

不久前，中共十九届五中全会审议通过了关于制定第十四个五年规划的建议，提出全面建成小康社会奋斗目标将如期实现，明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们提出构建新发展格局，是立足中国自身发展阶段和发展条件，充分考虑经济全球化和外部环境变化所作出的战略抉择。

第一，我们将扭住扩大内需战略基点，畅通国民经济循环。近年来，中国市场和资源两头在外的发展模式已经悄然改变，外贸依存度由2006年的67%下降到2019年的近32%，经常项目顺差同国内生产总值比率由2007年的9.9%降至现在的不到1%。2008年国际金融危机发生以来，中国国内需求对经济增长的贡献率有7个年份超过100%，国内消费成为经济增长的主要动力。在推动经济双循环过程中，中国经济自主性和发展质量显著提升，构建新发展格局顺应了中国经济结构调整、推动高质量发展的内在需要。我们将继续深化供给侧结构性改革，在扩大内需上下更大功夫，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场，增强供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

第二，我们将大力推动科技创新，打造经济发展新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革加速发展，科技对提高社会生产力的贡献更加凸显。中国坚持把创新作为引领发展的第一动力，推进创新驱动发展战略，取得显著成就。随着中国进入新发展阶段，支撑发展的要素条件发生了深刻变化，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。我们将依托超大规模市场优势和完备产业体系，加速科技成果向现实生产力转化，打造科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系，不断提升产业链水平，为中国经济长远发展提供有力支撑。

第三，我们将持续深化改革，充分激发市场活力。中国改革开放40多年的实践表明，改革是解放和发展社会生产力的关键。随着中国进入新发展阶段，改革也面临新任务，我们将拿出更大勇气、更多举措破除深层次体制机制障碍，推进国家治理体系和治理能力现代化。我们将不断提高贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的能力和水平，转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快现代化经济体系建设，加强产权和知识产权保护，建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，让各类市场主体活力充分涌流。

女士们、先生们、朋友们！

开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济和国际体系深度融合。我们绝不会走历史回头路，不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。我们构建新发展格局，绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环。

——在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求。中国人均国内生产总值已经突破1万美元，有超过4亿中等收入人口，许多国际机构预计今年中国商品零售市场规模将达到6万亿美元。中国经济的不断发展，中国人民对美好生活的追求，将对来自世界各地更加多样化高品质的产品、技术、服务产生更多需求。尽管受到疫情冲击，中国货物贸易进口规模已基本恢复到去年同期水平。今年9月，在北京举办中国国际服务贸易交易会，吸引了148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。不久前，第三届中国国际进口博览会在上海成功举行，来自124个国家和地区的企业参展，展览面积进一步扩大，成交额进一步提升，达到726.2亿美元。我们将进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务进口。相信随着中国市场潜力不断激发，将为各国提供更广阔的市场机会，为世界经济稳定发展提供更强劲动力。

——在新发展格局下，中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇。对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇。今年以来，面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，单边主义、保护主义蔓延，中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策措施，包括全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单、稳步推动金融市场准入、出台海南自由贸易港建设总体方案、强化深圳和浦东的改革开放举措、深化服务贸易创新发展试点等。我愿重申，中国对外开放的决心坚定不移，对外开放的大门会越开越大。我们将继续推动贸易和投资自由化便利化，同更多国家商签高标准自由贸易协定，积极参与多双边区域投资贸易合作机制，打造更高水平的开放型经济。完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法保护外资企业合法权益，有序扩大服务业对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。赋予自由贸易试验区更大改革自主权，建设对外开放新高地。与此同时，我们将继续坚定支持多边贸易体制，更加积极地参与全球经济治理体系改革，推动建立更加公平合理的国际经济治理体系。

——在新发展格局下，中国的对外合作将不断深化，同世界各国实现互利共赢。我们将更加积极地参与国际分工，更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链，更加主动地扩大对外交流合作。凡是愿同中国合作的国家、地区、企业，我们都会积极开展合作。我们将继续高举开放合作大旗，坚持多边主义和共商共建共享原则，推动高质量共建“一带一路”，推进同各国、各地区发展战略和互联互通规划对接，加强政策、规则、标准融通，同各国不断深化基础设施建设、产业、经贸、科技创新、公共卫生、人文等领域务实合作，把“一带一路”打造成合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，加强绿色发展合作，为推动世界共同发展、构建人类命运共同体贡献力量。

女士们、先生们、朋友们！

亚太是我们的共同家园，维护亚太和平稳定、促进发展繁荣符合我们的共同利益。亚太各国既有人员密切往来之利，也有跨洋相望的地利之便。我们顺应市场规律，抓住经济全球化、区域经济一体化机遇，领风气之先，走在了世界经济增长的前列。亚太地区发展和区域经济合作深化，有其深刻的历史必然性，符合亚太各国人民愿望，也必将继续展现出强大生命力。

去年，我提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。今年，在各方共同参与下，亚太经合组织制定出2020年后的宏伟愿景，为未来一个时期亚太经济合作提供了重要指引。我们要深化命运共同体意识，持续推进区域经济一体化，加快创新发展步伐，促进区域互联互通，实现包容和可持续发展，把愿景一步步转变为现实，为亚太人民造福。

亚太工商界是引领和推动经济增长的重要力量，你们是亚太发展和合作成就的贡献者和见证者，也是亚太未来发展的建设者和受益者。当今世界面临更为复杂多元的挑战，亚太合作也进入新的历史阶段。工商界需要更开阔的格局、更坚韧的企业家精神。相信这会给你们带来更广阔的发展空间。希望大家做开放发展的推动者，促进贸易和投资自由化便利化，维护亚太产业链、供应链安全稳定，推动亚太经济率先走向复苏、走向繁荣。希望大家做创新增长的探索者，大胆推动组织创新、技术创新、市场创新，使亚太成为科技“沃土”、创新“高地”。希望大家做互利共赢的合作者，深挖合作潜力，做大合作蛋糕，造福各国人民。希望大家做社会责任的践行者，积极参与国际抗疫合作，关注和帮扶弱势群体，为全球发展注入更多正能量。

女士们、先生们、朋友们！

疫情终将过去，胜利必将到来。让我们携起手来，风雨同舟、守望相助，坚持开放合作，畅通内外循环，共创共享亚太和世界更加美好的未来！

(责编：艾雯、杨牧)