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习近平出席金砖国家领导人第十二次会晤并发表重要讲话

强调金砖五国要坚持多边主义、团结协作、开放创新、民生优先、绿色低碳，守望相助共克疫情，携手同心推进合作

2020年11月18日07:57  来源：人民网－人民日报
 

十一月十七日晚，金砖国家领导人第十二次会晤以视频方式举行。国家主席习近平在北京出席会晤并发表重要讲话。

新华社记者 李学仁摄

十一月十七日晚，金砖国家领导人第十二次会晤以视频方式举行。国家主席习近平在北京出席会晤并发表重要讲话。

新华社记者 丁 林摄

新华社北京11月17日电  金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。俄罗斯总统普京主持，中国国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨、巴西总统博索纳罗出席。

习近平发表题为《守望相助共克疫情 携手同心推进合作》的重要讲话。习近平指出，当前，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。人类社会正在经历百年来最严重的传染病大流行，世界经济正在经历上世纪30年代大萧条以来最严重衰退。在这样一个重要时刻，举行这次会晤，具有特殊重要意义。我们坚信，和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化和经济全球化的时代潮流也不可能逆转。我们要为人民福祉着想，秉持人类命运共同体理念，用实际行动为建设美好世界作出应有贡献。

第一，要坚持多边主义，维护世界和平稳定。面对多边和单边、公道和霸道之争，金砖国家要坚定维护国际公平正义，高举多边主义旗帜，捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。尊重彼此根据自身国情选择的社会制度、经济模式、发展道路。倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，通过协商和谈判化解分歧，反对干涉内政，反对单边制裁和“长臂管辖”，共同营造和平稳定的发展环境。

第二，要坚持团结协作，合力克服疫情挑战。要加强国际联防联控，支持世界卫生组织发挥关键领导作用。中方愿积极考虑向有需要的金砖国家提供疫苗。推动金砖国家疫苗研发中心建设。中方倡议召开传统医药研讨会，探索传统医药在新冠肺炎防治方面的作用。要以团结取代分歧，以理性消除偏见，凝聚起各国携手抗疫的最大合力。

第三，要坚持开放创新，促进世界经济复苏。一手防疫情，一手稳经济。加强宏观经济政策协调，推动落实“人员与货物跨境流动便利化倡议”，保障产业链、供应链安全畅通。利用疫情搞“去全球化”，最终只会损害本国和各国共同利益。要坚定不移构建开放型世界经济，反对滥用国家安全之名行保护主义之实。加强科技创新合作，营造开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。希望金砖国家支持中方发起的《全球数据安全倡议》。

第四，要坚持民生优先，推进全球可持续发展。将落实《联合国2030年可持续发展议程》置于国际发展合作核心，将消除贫困作为首要目标，让资源更多向减贫、教育、卫生、基础设施建设等领域倾斜。支持联合国发挥统筹协调作用，推动构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，让发展成果更多惠及发展中国家，更好满足弱势群体需求。

第五，要坚持绿色低碳，促进人与自然和谐共生。落实好应对气候变化《巴黎协定》，恪守共同但有区别的责任原则，为发展中国家提供更多帮助。中国将提高国家自主贡献力度，已宣布采取更有力的政策和举措，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。我们将说到做到。

习近平强调，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，积极构建新发展格局。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，为世界经济复苏发展创造更多机遇和空间。

习近平最后强调，我们都在同一艘船上。风高浪急之时，我们更要把准方向，掌握好节奏，团结合作，乘风破浪，行稳致远，驶向更加美好的明天。

五国领导人围绕“深化金砖伙伴关系，促进全球稳定、共同安全和创新增长”主题，共商抗疫合作大计，共绘金砖发展蓝图，就金砖合作和当前国际形势深入交换意见，达成广泛共识。

五国领导人表示，面对新冠肺炎疫情，五国应团结互助，加强疫苗和药物方面合作，支持世界卫生组织发挥重要协调作用，反对将疫情政治化，维护产业链供应链稳定，推动实现世界经济复苏和增长。推进金砖国家经济伙伴关系，深化贸易投资、数字经济、科技创新、能源、气候变化等领域务实合作。加强政治安全合作，包括反恐、反腐败、外空安全和网络安全等领域合作，尊重各国主权、安全和领土完整，致力于通过和平方式解决争端。拓展人文交流合作，深化民间友好。领导人同意，继续就重大国际地区问题密切沟通，坚持多边主义，完善全球治理，维护以联合国为核心的国际秩序，维护以世界贸易组织为代表的多边贸易体制，推动构建人类命运共同体。

五国领导人还听取了金砖国家相关机制负责人工作报告。

会晤通过了《金砖国家领导人第十二次会晤莫斯科宣言》。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会晤。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 01 版）

(责编：艾雯、杨牧)
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