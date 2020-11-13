中国驻巴西大使与巴高校师生就习近平外交思想在线交流

人民网巴西利亚11月12日电（记者 范剑青）中国驻巴西大使杨万明12日就习近平外交思想同巴西高校国际关系专业师生进行了在线交流。

巴西利亚大学校长马西娅、国际关系学院教授达尼埃利、巴权威智库瓦加斯基金会学者高文勇、里约联邦大学教授伊莎贝拉等参与研讨。巴西20余所重点高校师生、巴西外交部白河学院学员及中国研究网络学者等200余人观看了活动直播。

杨万明在主旨讲话中重点介绍了习近平外交思想的时代背景、思想内涵和理念主张，阐述中国对后疫情时代世界形势的看法，展示了新形势下中国外交新方案，描绘人类命运共同体蓝图，强调中国将坚持和平发展、合作共赢，坚定捍卫多边主义，坚持完善全球治理体系，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

杨万明指出，巴西是中国与拉美国家合作的重要支撑和世界多极化进程中的重要力量。中方愿同巴方一道，在联合国、二十国集团、金砖等国际组织和多边机制框架内，就国际和地区重点议题进一步加强沟通协调，就保护全球数据安全、应对气候变化、实现可持续发展等全球性挑战密切对话合作。中国深化对巴关系的政策是一贯的、连续的，对增进双边合作充满信心，将在继续加强两国抗疫合作的同时，规划好双边务实合作，造福两国人民。

巴方发言嘉宾表示，当前，新冠疫情席卷全球，国际格局加速演变，人类面临的传统和非传统威胁空前严峻。习近平外交思想内涵丰富、思想深邃，是心系全球共同发展、引领时代前进方向的系统性主张，既延续了中国珍视和平、倡导共赢的传统思想，也彰显了弘扬公平正义、倡导合作共赢的大国担当。中国是巴西重要的全面战略伙伴，双方应加强战略对话和交流互鉴，促进双边关系健康深入发展。巴西高校、智库愿同中方加强学术交流和人员往来，增进两国人民相知，为巩固巴中友好厚植根基。

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