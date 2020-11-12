上海合作组织将迎来20周年华诞

图片来源：上海合作组织官网

2021年6月15日是上海合作组织成立20周年纪念日。上海合作组织诞生于世纪之交，在较短的历史时期内发展成为国际关系中最具影响力的组织之一，是维护从北极到印度洋、从波罗的海到太平洋的广大地区安全与稳定的关键力量。

2020年11月10日塔吉克斯坦开始接替俄罗斯担任上海合作组织轮值主席国，明年上合组织20周年纪念峰会将在杜尚别举行。据悉，杜尚别峰会前夕将举行多场高级官方会晤和重量级智库会议。上合组织遵循协商一致原则，不实行投票表决制决定重大事项，但是，轮值主席国的外交斡旋仍然是就关键议题达成最终结果的重要因素。

过去20年间，塔吉克斯坦已成功筹办多场大型国际会议，包括联合国高级会议。杜尚别是最负盛名的国际政治生活中心之一。2008年和2014年，塔吉克斯坦两次主办上合峰会，为上合组织的健康发展，深化成员国之间的全面合作做出积极贡献。与前两次峰会相比，2021年杜尚别峰会亮点更多，20周年庆典必将精彩纷呈。

站在新的起点，上海合作组织面临新的任务，一方面要回顾和总结前20年的发展道路，另一方面，要基于上合组织在国际事务中不断增长的话语权确定下一个时期的工作重点。最近几年，尤其是印度和巴基斯坦成为上合正式成员国之后，上合组织的地位和威信进一步提升，成为当代国际政治生活的独立要素。在这个意义上，2021年杜尚别峰会和上合组织成立20周年可谓上合组织发展历程的转折点，是继往开来的重大事件。当前，全球地缘政治进入“新常态”，国际关系体系发生重大变化，杜尚别峰会此时召开，非同寻常，意义深远。

上海五国

筹办上海合作组织成立20周年峰会对主办方来说具有特别重大的象征意义。成立上合组织这一新型地区性国际组织的构想诞生于杜尚别：2000年7月5日，“上海五国”元首在杜尚别举行了具有历史意义的会晤。

1996年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国元首在上海举行第一次会晤，签署《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》，标志着“上海五国”机制正式设立。1997年4月，五国元首在莫斯科举行第二次会晤，签署《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》，用法律形式确定了在本地区维护永久和平稳定的意愿，开启了在广阔的亚太地区实践新型集体安全模式的新篇章。

2000年7月初，杜尚别“上海五国”元首第五次会晤在塔吉克斯坦内战及和平进程结束的特殊历史背景下举办，塔吉克斯坦正面临战后重建的艰巨任务。中、俄、哈、吉四国欢迎塔吉克斯坦建设永久和平，维护民族和谐，坚决支持拉赫蒙总统制定的经济社会改革方针。五国元首在杜尚别向国际社会发表声明，呼吁各国支持塔吉克斯坦战后重建，恢复经济，这一举措具有重大的政治和现实意义。

“上海五国”《杜尚别声明》重申，五国坚决打击国际恐怖主义、宗教极端主义和民族分裂主义，坚决打击毒品犯罪和非法贩卖武器。各方支持建立地区反恐怖机构的倡议，坚决维护中亚和平、睦邻、稳定，支持中亚国家平等参与国际事务，不受外部威胁和干涉。从今天的高度重新审视评价，五国元首当时提出的这些主张仍然极其迫切性、针对性和现实性。

2000年“上海五国”杜尚别峰会上，五国元首对各方巩固互信、深化合作，共同维护地区安全稳定的成果表示非常满意。基于定期交流积累的经验，五国元首一致表示，支持“上海五国”进一步全面深化合作，为合作赋予新的内容，扩大合作的领域和范围。应当说，将五国会晤机制发展成为推动各领域全面合作的地区性多边合作机制的建议恰逢其时。

组织起源

在欧亚大陆建立新型区域性国际组织的理念顺应时代潮流。“上海五国”元首就此达成共识后就商定了新组织的基本目标、运行机制、合作领域和核心价值，这些价值此后被归纳为“上海精神”。各方决心深化在政治、外交、经贸、军事、军技、文化和其他领域的合作，这些共识被写入2000年7月5日通过的《杜尚别宣言》。《宣言》向国际社会传递出清晰的信号，五国共同打造的合作模式经受了时间的考验，富有成效。《宣言》指出，五国之间的高度互信为继续推动各领域务实合作，巩固地区安全稳定，实现共同繁荣打下了坚实基础。

杜尚别见证了“上海五国”升级为新型区域性组织的重大决策。五国在决策之初就明确表示，筹划中的上海合作组织对外奉行不针对其他国家和地区及开放原则，五国欢迎其他有关国家参与“上海五国”的合作项目。2000年乌兹别克斯坦总统首次参加“上海五国”杜尚别峰会。一年后，哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国于2001年6月15日在中国上海宣布成立永久性政府间国际组织“上海合作组织”。

出海

上海合作组织以诞生地上海命名。上海是中国最发达的商业和文化城市，有全球最大的海港，也是国际知名的金融中心。上海是中国改革开放辉煌成就和快速发展的缩影和代表。上海合作组织是世界上第一个以签署创始文件的城市命名的国际组织。上合组织的联合创始人为何用“上海”为这个新组织命名呢？

我们不妨猜测一下六国元首为新组织命名时可能考虑的因素。首先，这体现出上海合作组织与其前身“上海五国”一脉相承的逻辑性。此外，还可以从汉字的内涵来考虑，“上海”这两个字在汉语里的字面意思就是“出海”，很有可能，上合组织创始国元首希望借此向国际社会发出信号，一艘巨轮正在从上海起锚，以深化友谊、加强合作、共同发展为航向，驶向国际政治的广阔大海。无论当年命名的初衷是什么，世界政治地图上出现了一个新型的国际组织，坚持平等合伙伴关系，反对用结盟、意识形态化和对抗的方式解决国际和地区问题。

建立

上海合作组织在政治外交、经济社会、教育人文等领域的合作在极其复杂的地缘政治环境下启动和推进。2001年“9·11”恐怖袭击后，美国及其北约盟国在阿富汗实施“不可摧毁的自由”行动，上合组织和中亚国家反恐斗争形势严峻，阿富汗问题的解决错综复杂。上合组织没有时间慢慢成长，从成立之初就要直面复杂多边的局面。

得益于创始六国元首的智慧，上合组织在较短时间内顺利完成了建章立制的法律程序。上合组织从成立之日起就积极融入国际关系体系，获得联合国大会观察员地位，与联合国、东盟、独联体、集体安全条约组织及其下属机构开展合作。上合组织高度重视和平解决阿富汗问题，为此成立上合组织—阿富汗联络小组。上合组织关注的议题日益广泛，对欧亚地区各国的吸引力越来越强，印度、伊朗、蒙古和巴基斯坦成为第一批上合观察员国。各国申请加入上合组织的愿望日益强烈，上合扩员问题正式提上议程。

2008年8月28日，上合组织杜尚别峰会决定成立特别专家组，综合研究本组织扩员问题。为同世界上其他相关国家和国际组织开展互利合作创造条件，元首们批准了《上海合作组织对话伙伴条例》。上合组织互动合作的平台进一步扩大：除了观察员国，上合组织增设了与更多国家发展伙伴关系的内部机制。目前，上合组织有六个对话伙伴国，还有许多国家和国际组织正积极申请成为上合的对话伙伴。

上合组织日益发展壮大，越来越多的国家希望同上合组织深化合作。然而，上合组织在扩员问题上始终持谨慎态度。2014年9月，上合组织杜尚别峰会批准了《给予上海合作组织成员国地位程序》，为上合组织扩员奠定了法律基础。2017年的阿斯塔纳（今努尔苏丹）正式批准给予印度、巴基斯坦上合组织成员国地位的决议。印巴两国用12年时间才走完从观察员国到正式成员国的道路。上合创始成员国元首一致认为，印度和巴基斯坦加入上合对提升上合组织的影响，推动本地区全方位合作具有重大的历史意义。

必须特别指出，中国和俄罗斯作为联合国安理会常任理事国、具有全球议程设置能力的大国，为上海合作组织的发展做出了积极贡献，在上合组织成立的第一个十年就将其建设成为有重大影响力的国际组织。正式扩员后，上海合作组织成员国中现有4个拥核国家（全球共有9个拥核国家），4个《中亚无核武器区条约》缔约国。目前，上合组织是世界上最大的跨区域国际组织。在国际局势风云变幻的背景下，上述因素显著提升了上合组织在评价国际问题，参与解决国际问题中的分量和作用。

“上海精神”

各大媒体不时提出疑问：上合组织成员国领土面积、人口数量、经济实力、外交侧重差异巨大，然而无论在本组织发展的关键问题上，还是国际局势的尖锐问题上，都能达成共识，秘诀是什么？答案就在上合组织顺利解决了历史遗留的边境问题后，坚实成长的步伐里。最关键的是，在上合组织内部，国家不分大小贫富。

上合组织所有成员国的意见同等重要，每个成员国的声音都被倾听。作为全体成员国一致通过的行为准则，“上海精神”要求成员国“互信、平等、尊重多样文明”，倾听、重视每个成员国的意见。

若说上合组织从成立第一天起就诸事顺利平稳，从来不曾有过辩论争执，显然不符合实际。探索各方均能接受、互利互惠的方案从来就不是一件容易的事，这要求各方表现出克制，在谈判桌上花时间努力协商。无论问题多么尖锐，各方都要深入讨论所有细节，致力于达成共识，这是由上合组织的运行特点决定的。协商一致肯定不是一条最近的路，但却是一条最可靠的路。诚然，这一原则有利有弊。然而，不能否认，上合组织的机制体制能够有效运行，并将单个成员国的国家利益与其他成员国对接。

前景

近20年来，上合组织在实践中摸索出一条成功的互动合作之路，有力地维护了成员国的利益。每一届峰会都为上合组织的政治、经济、人文合作注入新动力。明年是上合组织成立20周年，杜尚别峰会不仅将精彩纷呈，还将对20年的发展道路进行全面总结，与时俱进调整上合的发展方向，明确中长期发展目标，制定相应的行动方案。因此，除《上海合作组织至2025年发展战略》外，还应编制一些更加具体的纲要和计划，首先是推动经贸合作的规则和制度。新形势要求新应对，部分策划已久的项目应当启动，这些项目将推动上合组织的创新发展。

新冠肺炎疫情是全人类面对的共同挑战。上合组织成员国相互支持援助，运送免费物资，快速反应配合，抑制疫情传播，表现出强大的生命力。在世界各国纷纷自我隔离的情况下，上合组织没有自我孤立，没有闭关锁国，而是继续落实当前项目，拓展国际交流合作。今年俄罗斯担任上合组织轮值主席，在俄罗斯的斡旋努力下，上合国家在复杂的疫情当下凝聚共识，深入合作，坚持成果导向，比疫情之前更加团结稳固。上合组织秘书长诺罗夫本人也为此做出了卓越贡献。

20年前，没人能想到，20年后上海合作组织会发展成为一个内核强大，充满活力的多边组织。没有一个区域性国际组织有上合组织这样强大的朋友圈，而且这个朋友圈仍在继续扩大。上合组织在国际舞台上的声音越来越坚定、自信，包括在联合国大会上。一路走来，上合组织的诸多优良传统不仅将上合大家庭紧密地团结在一起，也传承给青年一代，上合组织正用独特的人文魅力吸引着越来越多的国家。

上海合作组织即将迈入第三个十年。新的十年需要新的理念，巩固成果，面向未来，和谐发展。上海合作组织未来的成就将取决于能否继续弘扬“上海精神”，坚持长期发展方针，深化睦邻友好和全方位合作。

（作者是政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

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(责编：刘叶婷、燕勐)