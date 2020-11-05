人民网>>国际

习近平在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲

强调中国将坚定不移全面扩大开放，愿同世界分享市场机遇，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，推动世界经济复苏  宣布中国全面扩大开放新举措

2020年11月05日08:43  来源：人民网－人民日报
 

　　11月4日晚，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。
　　新华社记者 鞠 鹏摄

　　11月4日晚，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。
　　新华社记者 黄敬文摄

　　疫情使世界经济不稳定不确定因素增多。从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。要致力于推进合作共赢的共同开放，信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂。要致力于推进合作共担的共同开放，大国要率先示范，主要经济体要以身作则，发展中国家要积极作为。要致力于推进合作共治的共同开放，不应该任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则，而要以建设性姿态改革全球经济治理体系，推动建设开放型世界经济

　　中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。第一，建设开放新高地。第二，促进外贸创新发展。第三，持续优化营商环境。第四，深化双边、多边、区域合作

　

　　本报北京11月4日电 第三届中国国际进口博览会开幕式4日晚在上海举行，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。习近平指出，新冠肺炎疫情使世界经济不稳定不确定因素增多，但中国扩大开放的步伐仍在加快，各国走向开放、走向合作的大势没有改变。各国要携手致力于推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放。中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，推动世界经济复苏，为国际社会注入更多正能量。

　　习近平指出，本届进博会是在特殊时期举办的。突如其来的新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济带来重创。中国在确保防疫安全前提下如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。

　　习近平强调，尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快。我在第二届进博会上宣布的扩大对外开放系列举措已经全面落实。中国持续扩大进口。海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施，商签高标准自由贸易协定、培育进口贸易促进创新示范区、保护知识产权、高质量共建“一带一路”等举措都取得了积极进展。

　　习近平指出，疫情使世界经济不稳定不确定因素增多。从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。要致力于推进合作共赢的共同开放，信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂。要致力于推进合作共担的共同开放，大国要率先示范，主要经济体要以身作则，发展中国家要积极作为。要致力于推进合作共治的共同开放，不应该任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则，而要以建设性姿态改革全球经济治理体系，推动建设开放型世界经济。

　　习近平指出，刚刚闭幕的中共十九届五中全会，对中国“十四五”时期发展作出全面规划。中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标即将实现，从明年起将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国将进入一个新发展阶段。我们提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。中国是全球最具潜力的大市场。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，作出了积极贡献。中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。

　　第一，建设开放新高地。中国将有效发挥自由贸易试验区、自由贸易港引领作用，出台跨境服务贸易负面清单，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新，推动建设更高水平开放型经济新体制。

　　第二，促进外贸创新发展。中国将继续通过进博会等开放平台，支持各国企业拓展中国商机。中国将挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献。中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。中国将压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》，为技术要素跨境自由流动创造良好环境。

　　第三，持续优化营商环境。中国在疫情后出台的各项纾困惠企政策，对在中国境内注册的企业一视同仁。今年，中国实施外商投资法和相关配套法规，进一步缩减了外商投资准入负面清单。中国将继续完善公开透明的涉外法律体系，强化知识产权保护，维护外资企业合法权益，以优质服务营造更好环境。

　　第四，深化双边、多边、区域合作。中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，推动尽快签署区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定、中日韩等自由贸易协定谈判进程，加强同世界高标准自贸区交流互鉴。中国将积极参与世界贸易组织改革，积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作。中国将同相关国家高质量共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。

　　习近平最后指出，中国人常说，“不到长城非好汉”。当前，世界经济发展面临严峻挑战，我们要坚定信心、增强勇气、共克时艰。中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天！（演讲全文见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月05日 01 版）

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved