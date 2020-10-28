栗战书出席第六届金砖国家议会论坛视频会议并讲话

10月27日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂出席第六届金砖国家议会论坛视频会议并发表讲话。 新华社记者 庞兴雷 摄

新华社北京10月27日电 全国人大常委会委员长栗战书27日在北京人民大会堂出席第六届金砖国家议会论坛视频会议并发表讲话。

栗战书指出，突如其来的新冠肺炎疫情，对全世界是一次严峻考验。抗击疫情、稳定经济、保障民生是各国共同面临的艰巨任务。习近平主席亲自指挥、亲自部署，坚持人民至上、生命至上，统筹推进疫情防控和经济社会发展，14亿人民众志成城、顽强拼搏，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。今年前9个月，中国国内生产总值增长0.7%，成为疫情发生以来第一个实现正增长的主要经济体，为世界经济恢复贡献了力量、传递了信心。

栗战书强调，团结合作是抗击疫情最有力的武器。在中国抗疫最艰难的时刻，包括金砖国家在内的许多国家和国际组织向中方提供了支持和援助。中国积极推动国际抗疫合作，主动同国际社会分享防控经验，第一时间向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，向联合国和世卫组织提供抗疫援助，尽己所能为其他国家提供帮助。只要各国守望相助、携手应对，就一定能够战胜这场疫情、维护人类共同家园，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

10月27日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂出席第六届金砖国家议会论坛视频会议并发表讲话。 新华社记者 庞兴雷 摄

栗战书就金砖国家立法机构加强合作提出四点建议。一是加强公共卫生领域合作，依法助力疫情防控。为疫情防控提供法治保障，是立法机构的职责所在。秉持构建人类卫生健康共同体理念，推进国际联防联控，反对将病毒政治化、污名化、标签化，反对任意“甩锅”“推责”。二是坚持开放创新发展，为世界经济复苏提供法治支撑。推动务实合作、促进经济恢复增长，立法机构责无旁贷。从法治的角度坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，共同推动实现2030年可持续发展目标。三是坚定维护国际法权威，推动建设更加公正合理的国际秩序。坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。四是在金砖机制下深化立法机构合作。进一步完善合作机制，建设好议会论坛这一重要平台，拓展对口交流，鼓励议员和代表开展形式多样的友好交往，让金砖国家伙伴关系更加深入人心。

俄罗斯国家杜马主席沃洛金、联邦委员会主席马特维延科，印度议会人民院议长博拉，南非国民议会议长莫迪塞、全国省级事务委员会主席马松度，巴西众议长马亚等出席视频会议。与会各方围绕“维护全球稳定、保障共同安全、促进创新增长的金砖国家伙伴关系：议会合作”的会议主题进行了深入交流。会议通过了《第六届金砖国家议会论坛宣言》。

(责编：艾雯、燕勐)