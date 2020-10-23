“第二届中国讲坛：习近平扶贫故事”举行

人民网北京10月23日电 “第二届中国讲坛：习近平扶贫故事”10月22日以线下线上方式举行。讲坛主会场设在北京，分会场设在尼日利亚拉各斯大学、塞拉利昂马克尼大学。中国非洲研究院常务副院长李新烽主持讲坛开幕式并致词。

李新烽说，2020年中国将全面决胜脱贫攻坚，建成全面小康社会，在中国历史发展史上书写下浓墨重彩的一笔。中国决胜脱贫攻坚，有力地支持了联合国千年发展目标、2030可持续发展目标的全面落实，凸显了中国的发展为人类文明共同进步所做出的重要贡献。

李新烽指出，减贫脱贫是古今中外治国理政的重要议题。建设一个远离贫困、共同繁荣的世界，是各国人民的共同愿望。在当前世界处于百年未有之大变局的形势下，中国的扶贫实践，可以为以非洲国家为代表的发展中国家，提供可供借鉴的中国智慧与中国经验。让我们携手共进，为中非扶贫合作提供应有的智力支撑，让共同繁荣的中国与非洲为构建更加紧密的中非命运共同体，提供坚实的基础和保障。

尼日利亚拉各斯大学孔子学院学者章明博士（Dr.Adetoro Banwo）指出，在减贫脱贫的努力和实践中，延安政府注重生态保护和产业发展平衡，最终使延安成功脱贫、发生翻天覆地的变化。延安脱贫模式和经验主要包括：加强知识和技能培训、退耕还林植树、开发旅游产业等。政府还主导扶贫项目投资、基础设施建设，为民众提供更多发展机会和支持机制，进为减贫脱贫奠定了坚实的基础。

中国非洲研究院学者邓延庭博士谈及喀什地区扶贫及其相关情况表示，自党的十八大以来，中央、新疆维吾尔自治区两级高度重视南疆地区的扶贫工作，全力支持喀什在扶贫开发中实现转型发展。

五年以来，喀什各县市实现了当地经济社会的快速稳健发展，真正做到了扶贫发展道路上不落下任何一个民族。随着一个个县市如期退出贫困县序列，喀什地区各民族在党的领导下不断加强团结互助，真正实现了各民族的共同小康。

“中国讲坛”是中国非洲研究院拟打造的品牌项目之一。中国的专家和学者，以及对中国相关问题有一定研究的非洲专家学者，可以借此共同向非洲方面介绍、讲述有关中国的故事和事例，以及相关经验和教训。（王南、张梦颖、田牧野）

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