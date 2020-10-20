数字丝绸之路潜力无限

席卷全球的新冠疫情“新常态”使社会生活发生了巨大变化，工作和休闲方式，国际合作模式等均发生了变化。疫情对全球经济造成致命打击，其消极影响还将持续相当长的时间。疫情的迅速扩散，防控的不断深入，极大地促进了数字技术在生活和工作中的普及和应用。数字技术的优势在疫情这一特殊背景下迅速凸显。随着数字技术的发展更新，越来越多的专家看好数字技术在应对疫情，克服经济危机后果，恢复全球经济往来，复苏世界经济中的作用。

美国和中国是数字技术大国，在数字经济领域创造了巨大的财富。美国和中国目前占有超过75%的区块链技术相关专利，50%的全球物联网支出，75%以上的云计算市场，拥有全球最大市值70家数字平台公司的90%。不同国家、不同地区的数字技术水平不同，数字经济发展潜力各异，发展中国家对此不无担忧：追赶数字大国绝非易事，但发展数字技术已然箭在弦上。

无论在全球层面，还是地区层面，学术界和实业界都在积极探索，如何让更多国家受益于数字经济，充分挖掘数据潜力，扩大生产，驱动创新，扩大出口。中国与“一带一路”沿线国家建设数字丝绸之路是弥合数字鸿沟，加强数字互联的有益实践。世界经济和社会生活的数字化进程也为此创造了良好条件。

数字中国“成绩单”亮眼

近年来，中国数字经济蓬勃发展，成为驱动国家经济增长的核心关键力量。中国在政务管理和社会治理领域持续快速推广数字技术，从中小学到大学，从小企业到大公司，从智能房屋到智慧城市，从智能制造到区域数字化项目，数字经济正在成为促进经济发展的重要工具。各级各地政府和广大企业积极参与数字化建设，汇聚成一股强大的合力，数字经济结构继续优化升级，数字经济贡献水平显著提升。中国信息通信研究院发布的信息显示，2019年，中国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。按照可比口径计算，2019年中国数字经济名义增长15.6%。与2005年2.6万亿元的增加值规模相比，15年来，中国数字经济增加值规模增长12.7倍，年均增速20.6%，同期，中国GDP增长4.3倍，年度增速12.6%。

加大数字技术研发力度，广泛应用于实体经济，是中国数字经济成就的秘诀。技术与产业齐头并进，互为支撑，不断推动产业数字化，催生新的经济增长点。从2014年到2019年的六年时间，中国数字经济对GDP增长始终保持在50%以上的贡献率，2019年数字经济对GDP增长的贡献率为67.7%，成为驱动中国经济增长的核心关键力量。数字经济对GDP增长的贡献率明显高于农业、工业和服务业三大传统产业。据IDC咨询预测，到2023年，中国51.3%的GDP将与数字经济直接或间接相关。

“一带一路”数字化前景广阔

实践证明，数字经济对国民经济的贡献相当突出。大力发展数字丝绸之路能为“一带一路”沿线国家培育新的经济增长点，促进就业，提高人民生活水平。数字经济有很多行业应用，如发展智慧城市、跨境电子商务、远程医疗、远程教育、互联网金融等。与此同时，数字经济还包括物联网、云计算、人工智能、区块链、量子计算等先进技术。国际信息、能源、交通合作已经为各国之间的产能合作注入强劲动力，促进了生产和就业的多样灵活发展。

数字经济的发展有赖于互联网技术的长足进步。在过去的二十年里，全球互联网流量提升了数十倍，从每秒100GB（千兆字节）飙升至2017年的每秒46600GB，互联网内容的质和量上都有显著提升。如此惊人的增速还只是数字经济发展的初级阶段。据预测，到2022年，全球IP流量将是现在的近三倍，达到每秒150700GB。目前，亚太区和北美洲占了全球流量的近70%。据悉，全球互联网流量增长地图在今后几年可能发生变化，中东和非洲的流量将以41％的复合年增长率增长；其次是亚太地区，复合年增长率为32％。值得关注的是，互联网使用增量的90%将来自发展中国家。也就是说，中国“一带一路”朋友圈国家将表现出最为积极的增长态势。

自1993年中国第一条海底光缆——中日海底光缆正式开通以来，海底光缆已成为中国与全球连接的最重要方式。中国信息通信研究院发布的报告显示，自中国出发的海底光缆可直接通达北美、亚洲沿海、欧洲和非洲。经过多年的努力，中国海底光缆产业，已经具备从传输设备、海底光缆到系统集成和施工维护等各环节的自主能力。“一带一路”建设的推进，对中国网络全球化服务提供能力提出了更高的要求，对中国海底光缆产业发展既是机遇也是挑战。目前，全球已投入使用的海底光缆超过406条，总长度超过120万公里，约99%的国际数据通过海底光缆进行传输。

近年来，中国光缆行业进入蓬勃发展期，产销量占到了全球 50%以上份额。在制造领域上，中国光缆制造已经形成了长飞、亨通、烽火、中天、富通五大企业，亨通、中天、通光在深海海缆制造方面已经实现突破，其中亨通已完成 5000 米深海测试。另外，华为在海缆传输领域的光通信技术方面具有全球领先的技术水平。在项目经验上，亨通光电、中天科技的光电缆已经打入欧美市场，华为海洋成为全球重要的海缆系统集成商之一，具备了跨洋海缆总承包交付能力和经验。截至目前，华为海洋已完成105个项目，铺设海缆总长度超过64000公里。截至2018年，中国与周边 12个国家建立了跨境陆地光缆系统，系统带宽超过 70Tbps，周边邻国中仅剩不丹和阿富汗尚无陆缆连接；一旦条件成熟，中国马上与这两个国家实现陆缆连接。

5G技术为“一带一路”赋能

5G网络（即第五代移动通信网络）商用将成为数字丝绸之路发展动能的催化剂。5G技术在“一带一路”沿线国家和全球的快速稳定发展印证了这一前景。截至2020年9月中旬，全球129个国家/地区的397家运营商已在5G方面进行了投资，包括试验、许可证购买、规划、网络部署和启动。上百个运营商推出了5G商用服务。其中101家运营商在44个国家推出一项或者多项5G服务。到2025年底，5G将占全球移动市场近30%(30.3亿用户)，而LTE仍将以53.5%的全球移动用户份额占据主导地位。

中国5G用户的人数正在加速增长。2020年7月，用户规模达到1.1亿，占全球5G用户的80%多。据估计，到2020年底，中国5G基站的总数将达到100万个，数量居全球之首，5G用户将超过2亿人。深圳和北京已实现5G独立组网全覆盖。

“一带一路”沿线非洲和亚洲国家数字基础设施薄弱，中国大力帮助这些国家建设数字基础设施，为其经济发展创造新机遇和增长点。例如，华为在纳米比亚从零开始数字基建，阿里巴巴和腾讯策划推出面向东南亚国家小企业的服务。

华为在欧洲的业务布局受到各种人为壁垒和疑虑的干扰，这些因素正在随着中国5G技术的发展逐步消解。不久前，就连英国都决定允许华为有限参与英国5G网络建设。须知，英国是五眼联盟的成员，该机构由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的情报机构组成。

5G网络具有超强的数据处理能力，对无处不在、万物互联的物联网的发展具有决定性意义。专家指出，5G网络的数据处理效率是现有网络的约1000倍。目前，全球约有500亿设备联网，水平远未达到上限。因此，强大的数据处理能力是稳定连接的关键。

物联网提升“一带一路”数字化水平

5G科技的发展与5G网络建设正在为物联网的普及、应用和发展注入新的动力。据IoT Analitycs评估，到2025年，全球物联网市场规模将达到15670亿美元，是2018年1510亿美元的10倍。全球移动通信系统协会研究机构GSMA Intelligence的数据显示，中国拥有世界最大的物联网市场，占全球市场的22%。据估计，到2020年底，中国物联网市场规模将达到2300亿美元。

工业物联网快速发展。据预测，2025年全球将会有近140亿个工业物联网连接，中国将占全球工业物联网的近三分之一。2020年5月，中国成功发射两颗物联网技术验证星。“行云”工程计划在2023年前发射80颗行云小卫星，建设中国首个地轨窄带通信卫星星座。

天基物联网是物联网的重要组成也是物联网的延伸。2018年，全球物联网连接数为86亿个，高于用户人数（57亿移动宽带用户）。据预测，到2027年，全球物联网连接数将达到410亿个，这种快速增长必然加速数字数据的增长。

目前，美国、中国、日本、德国、韩国、法国、英国七个国家集中了全球约75%的物联网支出，美国和中国的占比分别为26%和24%。在许多经济部门，物联网已经成为关键，甚至不可取代的组成部分。时间会证明物联网在“一带一路”建设中的作用，物联网的广泛应用刚刚起步，理念和技术仍在逐步完善。

数字化是贸易发展的强大引擎

互联网技术和理念的发展促进了电子商务的蓬勃发展。在许多国家，网购就像逛商店一样，唯一的差别在于足不出户。新冠肺炎疫情期间，大小商场纷纷关闭，消费者害怕接触购物，网购成为许多消费者的选择，电商成了零售贸易的希望之光。疫情期间，网购商品的种类大大丰富，销售量激增。这种趋势已然开启，并在继续发展中。

2019年，中国电子商务的销售额为1.94万亿美元，居世界首位，是排名第二的美国销售额的三倍。新冠肺炎疫情暴发以来，中国网购人数持续增长，转向数字化经营的企业也越来越多。例如，美团点评2020年第二季度实现净利润22.1亿元（约合3195万美元），比2019年同期增长152%。阿里巴巴和其他互联网巨头也纷纷实现利润增长。

疫情只是刺激中国电子商务加速发展的一个外部要素，根本原因还是中国互联网企业的锐意进取和政府对电子商务的大力扶持。疫情特殊条件下，电子商务的稳定性、创造性和灵活性充分显现，中国互联网企业在全球的影响力显著提升。中国的在线医疗、远程诊疗、免费咨询依托互联网迅速发展起来，政府通过网络为居民免费发放口罩和药品。在线医疗不仅面向中国病人和患者，也惠及周边国家和“一带一路”沿线国家的医疗机构和患者。

电子支付保障“一带一路”金融安全

新冠防疫要求尽量减少与人接触，保持社交距离，电子支付因而广泛普及。疫情期间，城乡农贸市场、购物中心、商场暂停营业，生活必需品采购需求大增，数字支付的市场需求也随之增长。据预期，2020年全球数字支付的市场规模将达到54398亿美元（2019年38856亿美元），按照20%的年均增速，2023年可望达到8万亿美元。

中国互联网企业在2019年全球营业收入最高的十大科技公司中占了半壁江山，分别是京东、阿里巴巴、腾讯、苏宁和字节跳动，另外五家为美国公司亚马逊、谷歌、Facebook、Netflix和 PayPal。中国80%以上的智能手机用户使用移动支付功能，美国的比例则只有27%。因此，世界经济论坛呼吁各国全面研究学习中国发展移动支付和电子商务的经验。应当指出，中国移动电子商务的发展历史非常值得深入探究，这一趋势在一定程度上与2003年的非典相关。

2003年非典期间，为有效防止疫情扩散，要求最大限度降低农贸市场和商场消费者和销售人员的接触。阿里巴巴顺势推出淘宝网，发展电子商务互联网平台，此后不久又推出了支付宝。金融机构、政府主管部门等有关各方积极协调配合，电子商务在中国迅速发展起来，并成为日常生活必不可少的组成部分。中国人民银行公布的数据显示，2019年非银行支付机构发生网络支付总额250万亿元（合35万亿美元），这个数字充分说明了非银行支付服务的普及度。

非典和新冠疫情再次证明，无论网络支付在电子钱包尚不普及的国家推广的速度力度如何，未来无疑将属于电子支付。这个问题既涉及发展中国家，也涉及因种种原因尚未广泛推广电子支付的发达国家。中国在网络支付领域的技术和经验值得“一带一路”沿线国家学习借鉴。

大数据和AI为“一带一路”添翼

数字分析，也称大数据，是数字经济的核心技术。数据是数字经济里创造价值的关键要素，分析处理海量数据是数字经济运行的基础。2020年90%的金融专家和企业战略分析师认为，数据和分析报告是机构数字转型的关键。

全球大数据产业最发达的地区是北美，在全球行业收入占比超过35%。目前，中国、日本和印度等国家大数据技术研发速度快，亚太地区大数据产业的年均增速超过15%。据专家预测，今后几年将出现东西方国家各占市场半边天的局面。

目前，中国正在全国加快建设大数据中心，推动工业互联网加快发展，加速产业数字化转型。作为中国首个国家大数据综合试验区，贵州省大数据产业得到了快速的发展，富士康、腾讯、苹果、中国移动、中国联通、中国电信等中国和全球大型互联网企业纷纷落户贵州。

数字技术在抗疫中发挥了显著作用。从新冠肺炎疫情暴发伊始，中国就广泛使用大数据实施预防监控，及时收集和分析数据，在最短时间内采取切实措施防止疫情扩散。成果有目共睹。

《福布斯》杂志刊文称，中国已跻身人工智能大国行列。根据规划，到2025年，中国智能制造支撑体系将基本建立，重点产业初步实现智能转型。为实现这一目标，中国100多所高校新增人工智能专业，新增数十万个招生名额。这些专项措施已取得预期效果，当前全球人工智能学科实力最强的20所高校17所在中国。更为重要的是，中国在短时期内打造出成熟高效的初创企业生态圈，企业初创期享受税收优惠，国家订单，还可以在AI集群产业园申请办公室。中国有最大的AI初创企业资本市场，是AI论文产出最多的国家，精心遴选培养AI专业人才并为其成长创造最佳环境。美国、中国、日本是最受欢迎的AI专利申请地,占专利申请总量的78%。

云计算装点“一带一路”天空

物联网、边缘计算、5G技术的广泛应用，借助人工智能和机器学习进行实时数据分析为云技术的发展开辟了广阔空间。根据全球市场研究机构Markets and Markets的预测，全球云计算市场规模有望从2020年的3714亿美元增长到2025年的8321亿美元，年复合增长率将达到17.5%。2016年以来，中东和非洲的云计算流量增长率最高（35%），其次是亚太，中欧和东欧（29%）。

据Daxue Consulting统计，2018年中国云计算市场规模全球第二，年收入约134亿美元，美国以534亿美元位列榜首。据预测，2020年底中国60%以上的企业和政府将使用云计算服务。预计2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币（合423亿美元）。免费云服务可助力中小微企业数字化转型，增强市场经济活力。

数字经济的特点是平等、开放、信任、共享。互动协作、相互支持、互利共赢是复兴丝绸之路，实现“一带一路”共同繁荣的根本原则。数字经济可以为“一带一路”项目提供坚实的技术支撑，成功案例不胜枚举。在“一带一路”推进过程中，中国会有计划、分阶段地让本国的数字经济实力惠及各国，打造全新的区域与全球合作模式，最终建成数字丝绸之路。

上海合作组织可谓数字合作的典范。上合组织八个成员国一致认为，新技术和数字经济是中长期发展和全球可持续发展的关键要素。上合组织对日新月异的数字技术和世界经济转型反应敏锐。成员国共同确立了数字化和信息通讯技术合作理念，采取务实措施共同推进新项目。上合组织也为欧亚国家在互利的基础上发展服务贸易和电子商务开辟了广阔空间。

许多国家已经公布或正在拟定本国数字经济转型战略或纲要。联合国专家指出，世界经济关联性与日俱增会带来巨大的利好。但是，专家也提醒各国关注数字鸿沟带来的信息获取不平等问题，警惕世界出现数字空间和非数字空间的分野。中国在数字发展问题上秉持开放和共享原则，致力于帮助“一带一路”国家和欧亚地区实现数字转型。数字丝绸之路的建设繁荣需要群策群力。（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

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(责编：苏缨翔、杨牧)