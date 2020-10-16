泰国华侨华人积极评价中国改革开放成就

人民网曼谷10月16日电（记者孙广勇）10月14日上午，深圳经济特区建立40周年庆祝大会在深圳隆重举行，习近平主席发表重要讲话。10月13日，习近平主席在考察汕头时发表讲话，充分肯定了华侨为祖国作出的贡献。连日来，习近平主席的讲话在泰华侨界引起高度关注，反响热烈。

中国全国政协会议列席代表、中国和平统一促进会理事、泰国华人青年商会会长李桂雄表示，13日，习近平主席莅临我的家乡潮汕地区，肯定、赞扬了海外华侨华人在不同时期对祖国的贡献，习主席的讲话感动了华侨、侨商，激发了侨胞的桑梓情怀和爱国热情，令我深受鼓舞。感谢习主席和祖国对我们的深切关怀，我们对祖国的未来发展更加充满信心。14日，习近平主席在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话，令我心潮澎湃，备受鼓舞，我为祖国改革开放、快速发展取得的辉煌成就感到骄傲和自豪。40年光阴飞逝，深圳等经济特区成为“中国样板”，开创“世界奇迹”，引领、辐射中国全面走出了一条大步迈向现代化的宽广道路。我每次回到祖国和家乡，都深切感受到特区发展的巨大变化和奋斗精神，这是全球华侨华人的骄傲。站在新的历史起点上，深圳等特区被赋予了新使命，对海外侨胞来说，是一次历史性的重大利好。我们将认真发挥桥梁和纽带作用，敢于担当、埋头苦干，更加努力，拓宽祖国与泰国等世界各国间国际化、多领域的合作渠道，共同参与祖国的新发展新机遇。

泰国中华总商会林楚钦主席表示，40年来，汕头特区从边陲小城建设成为现代化滨海城市，依托丰富的华侨资源，取得喜人的成果。如今，汕头正吹响特区再出发的号角，被定位为省域副中心城市和现代化沿海经济带重要发展极，新的历史机遇正赋予汕头，未来的一定大有可为。祖国与家乡的兴旺发达和繁荣进步是我们海外侨胞日夜期待的共同心愿，我衷心呼吁，海内外广大华侨华人，站在特区建立40周年再出发的新起点上，共同参与祖国新发展、新建设，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献力量。

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