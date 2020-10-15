海外人士热议习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话

新华社北京10月14日电 综合新华社驻外记者报道：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平14日上午在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话。海外各界人士表示，在经济全球化遭遇逆流，贸易保护主义、单边主义上升的当下，讲话向世界展示了中国坚定不移全面扩大开放、推动建设开放型世界经济的决心，世界期待更多参与中国经济特区的改革开放发展，与中国携手构建共商共建共享共赢新格局。

英国48家集团俱乐部主席、中国改革友谊奖章获得者斯蒂芬·佩里说，40年来，深圳快速发展，已经成为展示现代中国的一个窗口。世界对深圳崛起成为“创新的领跑者”倍感惊叹。深圳作为亚洲地区的一个“磁铁”，未来将吸引更多人投资兴业，体验深圳以及中国的开放和创新，他们也将感受到一种新发展模式的魅力，并从中看到中国的未来。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁表示，中国扩大对外开放，增加了国际贸易量，为世界经济发展提供了推动力。如今，中国拥有独特的生产优势，形成了从技术研发到产品生产的完整链条，这使外国公司乐于与中国合作。

40年前曾造访深圳的印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺对讲话中谈到的经济特区建设40年的实践为各国创造了广阔的发展空间、分享了发展利益感同身受。苏尔约诺说，深圳40年的发展是世界城市发展史上的奇迹，为发展中国家提供了宝贵经验，具有国际示范意义。如今，中国对外开放进入更高阶段，必将给世界带来更大机遇。

缅甸工商联合会副主席貌貌雷说，当前贸易保护主义、单边主义上升，讲话强调锐意开拓全面扩大开放，这值得国际社会称赞。深圳经济特区的成功证明坚持和完善中国特色社会主义制度、坚持发展是硬道理的科学性和重要性。

巴基斯坦-中国媒体论坛主席苏丹·马哈茂德·哈利表示，深入推进粤港澳大湾区建设对中国不断推进改革开放、实施创新驱动发展战略具有重要意义，有利于促进区域内深度整合。

韩国韩中城市友好协会会长权起植说，讲话充分表明中国政府将进一步扩大对外开放，维护国际自由贸易秩序，加强与世界的经济合作与联系，为因疫情而萎缩的全球经济提供新的增长动力。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德表示，讲话向世界分享了中国经济特区建设的宝贵经验，体现出中国坚持国际合作、推动全球化的决心，向世界发出积极信号。特别是当前新冠疫情对世界经济产生巨大冲击形势下，中国的经济复苏将为世界经济复苏增添信心，中国的发展不仅使中国人民受益，也将惠及世界人民。

埃及开罗美国大学政治学教授努哈·贝吉尔表示，建立经济特区是中国共产党在中国社会主义现代化建设中具有创新精神的重要实践，为中国经济发展格局改变作出贡献。埃及和其他发展中国家可从中学习。中国的进步一直鼓舞着世界，更可贵的是，这些进步都旨在为全人类带来福利、发展与和平。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹对讲话中推动建设开放型世界经济的论述表示高度认同。余虹认为，这表明中国坚定推进对外开放的意志和决心。深圳是中国改革开放发展的缩影，中国持续推进改革开放，将为全球经济发展注入正能量。

曾多次访问深圳的斯里兰卡国际商业理事会主席拘萨罗·维克勒马纳亚克表示，深圳经济特区在中国经济发展中作出重大贡献，40年来中国的发展也为世界经济增长创造了机遇。习近平主席的讲话向世界表明，中国将坚定不移全面扩大开放，坚定不移实施创新驱动发展战略。（参与记者：唐霁、梁辉、车宏亮、张东强、蒋超、胡晓光、高兰、陆睿、冀泽、王丽丽、金晶、唐璐、吴丹妮）

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