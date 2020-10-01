习近平外交思想与中波命运共同体宣介研讨会在波兰举行

人民网华沙9月30日电（记者于洋）由中国驻波兰使馆和中国外文局共同主办举办习近平外交思想与中波命运共同体宣介研讨会30日在华沙举办，来自中波两国政府、企业、高校、媒体等机构的代表20多人出席此次研讨会，中国外文局、中国国际问题研究院和中国人民大学的专家通过视频连线参与研讨。

中国驻波兰大使刘光源在主旨演讲中指出，突如其来的新冠肺炎疫情为世界带来严峻考验，单边主义、保护主义和逆全球化的声浪愈渐高涨。面对纷繁复杂的国际局势，要看清时代潮流，认识到经济全球化的进程不会改变，和平与发展的时代主题不会改变，世界多极化、国际关系民主化的变革方向不会改变。在困难与挑战面前，我们要保持充分的信心和决心，善于危中寻机、化危为机。

刘大使强调，中波之间不存在地缘政治矛盾，更没有根本利益冲突，只有相知相交的真挚情谊和巨大合作潜力。双方应牢牢把握中欧关系发展、“17+1合作”、共建“一带一路”三大机遇，推动各领域务实合作不断结出新硕果，更好造福两国和两国人民。

中国外文局副局长方正辉在致辞中表示，持续71年的中波友好交往说明国与国之间需要坚持平等互信、相互尊重，深化务实合作，扩大人文交流。经过这次疫情考验，中波关系更为紧密，两国人民的心拉得更近，中波完全有条件为推动构建人类命运共同体树立合作典范。

波兰众议院副议长兹格谢尔斯基在致辞中表示，波兰是最早承认新中国并与之建立外交关系的国家之一，建交71年来双边关系的成功发展令人鼓舞，为两国人民带来实实在在的好处。2016年杜达总统和习近平主席成功互访，一致决定将波中关系提升为全面战略伙伴关系，引领两国合作不断迈向更高水平。波中携手抗击疫情，更是“患难见真情”的生动体现。

波兰议会波中议员小组主席苏斯基在致辞中表示，中国改革开放40多年来，迅速成长为世界第二大经济体，亿万中国人民生活得到显著改善，这一伟大成就令人钦佩。习近平主席多次表示中国开放的大门只会越开越大，愿与世界各国共享发展机遇，共同应对气候变化、公共卫生、网络安全等全球性挑战，这让我们深刻体会到人类命运共同体理念的博大情怀。

波兰副外长普谢达驰在致辞中表示，中国取得了举世瞩目的发展成就，已成为世界舞台上的重要伙伴，深化对华合作是波方普遍共识。波中两国都是多边主义的倡导者，杜达总统、习近平主席在75届联大一般性辩论的发言中都表示支持联合国在国际事务中发挥更大作用。波方将继续积极参与“17+1合作”、“一带一路”倡议，加强两国在多边、地区层面合作。

与会嘉宾围绕构建新型国际关系和人类命运共同体，高质量共建“一带一路”以及深化中波、中欧伙伴关系等话题深入研讨，现场气氛隆重热烈、交流互动活跃。大家纷纷表示，在新中国成立71周年和中波建交71周年纪念日前夕，很高兴通过此次研讨会深入了解习近平外交思想深刻内涵，这对正确认识新时代中国外交和推动中波合作深入发展具有重要意义，愿为中波命运共同体建设贡献自己的力量。研讨会后刘大使向每位与会嘉宾赠送《习近平谈治国理政第三卷》（英文版）。

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