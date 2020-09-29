习近平分别同古共中央第一书记、古巴国家主席互致贺电

新华社北京9月28日电 9月28日，中共中央总书记、国家主席习近平分别同古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗、古巴国家主席迪亚斯－卡内尔互致贺电，热烈庆祝两国建交60周年。

习近平在致劳尔·卡斯特罗的贺电中指出，古巴是首个同新中国建交的拉美国家。建交60年来，中古关系经受住了国际风云变幻的考验，历久弥坚。中古政治互信不断深化，务实合作成果丰硕。两国同舟共济、守望相助，携手抗击新冠肺炎疫情，两国传统友谊得到升华。我非常珍视中古特殊友好关系，愿同你保持密切沟通，以两国建交60周年为契机，推动中古做永远的好朋友、好同志、好兄弟。

习近平在致迪亚斯－卡内尔的贺电中指出，建交60年来，中古相互理解、相互信任、相互支持，结下深厚友谊。近年来，中古友好合作全面深入发展，积极共建“一带一路”，为两国人民带来实实在在的利益。中古在抗击新冠肺炎疫情斗争中同舟共济、守望相助，谱写了两国人民友谊新篇章。我高度重视中古关系发展，愿同你一道努力，不断深化政治互信，拓展各领域务实合作，更好造福两国和两国人民。

劳尔·卡斯特罗在贺电中表示，古巴是首个同新中国建交的拉美国家，并始终与兄弟的中国、中国共产党、中国人民保持真挚的友谊。古方感谢中方的坚定支持，并深信历经六十载的古中友谊必将世代相传、万古长青。

迪亚斯－卡内尔在贺电中表示，古中亲密友谊历经岁月考验，双方一直把对方在社会主义建设上取得的成就视作自己的成就。面对新冠肺炎疫情，古中两国均致力于团结协作、集中资源拯救生命，并采取科学防控举措，开展国际合作。我们愿不断巩固古中传统友谊，拓展各领域合作。

同日，国务院总理李克强同古巴总理马雷罗也互致贺电。李克强在贺电中说，建交60年来，两国关系快速发展，各领域合作不断推进，不仅造福两国和两国人民，而且对中拉关系发展产生积极影响。中古在抗击新冠肺炎疫情斗争中患难与共、守望相助，两国传统友谊进一步深化。中方高度重视发展中古关系，愿同古方一道，继续发扬两国友好传统，巩固政治互信，不断丰富两国互利合作内涵和成果，携手共建“一带一路”，继续推进抗疫合作，推动新时期的中古关系行稳致远，不断迈上新台阶。马雷罗代表古巴政府和人民向中方致以最热烈的祝贺并表示，古方愿继续深化两国经贸合作，并将其提升至更高水平。

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