习近平分别同安哥拉总统日本首相通话

新华社北京9月25日电 国家主席习近平9月25日晚同安哥拉总统洛伦索通电话。

习近平指出，面对新冠肺炎疫情，中安两国政府都本着人民至上、生命至上原则，采取坚决、果断措施，有效控制了疫情蔓延。双方相互支持、相互帮助，两国在对方国家的侨民都得到了很好照顾。中方愿继续给予安方力所能及的帮助，将于近期派遣抗疫医疗专家组赴安。中方愿在疫苗研发成功并投入使用后优先同非洲国家共享。

习近平强调，安哥拉是中国在非洲的重要合作伙伴。中安两国是真实亲诚的好兄弟、好伙伴。中方支持安方自主探索符合本国国情的发展道路，愿同安方把握两国关系前进方向，推动中安战略伙伴关系迈上更高水平。中安经济互补性强，中方愿同安方在做好疫情防控基础上，推进复工复产合作，鼓励有实力的中国企业赴安开展投资合作，推动两国务实合作得到新发展，助力安哥拉经济社会发展。中方愿密切同安方在多边场合和国际事务中的协调配合，共同维护国际公平正义，捍卫多边主义和发展中国家共同利益。

洛伦索预祝中国人民国庆节快乐。他表示，中国是唯一一个在短时间里成功控制新冠肺炎疫情的大国。安方感谢中方向包括安哥拉在内的非洲国家抗疫提供帮助，希望同中方加强疫苗等领域合作。安方高度重视同中国的高水平关系和深厚友谊，坚定支持中方在自身核心利益问题上的立场，欢迎中国企业加大对安哥拉的投资，拓展经贸等领域合作。安方愿同中方加强在国际事务中的相互支持，共同维护国际公平正义。

新华社北京9月25日电 国家主席习近平9月25日晚同日本首相菅义伟通电话。

习近平强调，中日互为重要近邻和合作伙伴，同为亚洲和世界重要国家，拥有广泛共同利益和广阔合作空间。在双方共同努力下，近年中日关系重回正轨并保持向好势头。中方愿同日本新政府一道，按照中日四个政治文件各项原则和精神，妥善处理历史等重大敏感问题，不断增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，努力构建契合新时代要求的中日关系。我愿同你共同发挥战略引领作用，推动两国关系得到新发展。

习近平指出，持续拓展共同利益、更好造福两国人民，是新时代中日关系发展的本质要求。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，抗疫情、稳经济、保民生，成为各国共同政策选择。中日双方可以相互支持，实现共赢。中日经贸合作在疫情冲击下逆势增长，展现出强劲韧性和巨大潜力。中国正在加紧推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。希望双方共同维护稳定畅通的产业链供应链和公平开放的贸易和投资环境，提升合作质量和水平。中方支持日方明年举办一届成功的奥运会。

习近平强调，中日共同肩负着维护世界和平稳定发展的重要责任。双方应该本着人类命运共同体理念，积极倡导和践行多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际秩序和国际体系，在国际多边机构和区域合作机制下加强沟通、协调、合作，携手应对各种全球性挑战，为亚洲繁荣发展作出积极贡献。

菅义伟表示，日方高度重视中国，把日中关系视为最重要的双边关系之一。两国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持。稳定的日中关系不仅符合两国人民利益，对世界和平繁荣亦不可或缺。我希望同习主席保持紧密沟通，致力于加强两国经贸合作，深化人文交流，推动日中关系迈上新台阶。日方愿同中方密切沟通，确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定，加快推动日中韩自由贸易区谈判，共同维护地区产业链供应链稳定。

双方还就共同关心的问题交换了意见。

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