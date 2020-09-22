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张军：习近平主席讲话为联合国的未来指明方向、增添信心、注入力量

2020年09月22日08:29  来源：人民网-国际频道
 
中国常驻联合国代表张军21日在纽约中国常驻联合国代表团接受中国媒体记者采访（廖攀 摄）
中国常驻联合国代表张军21日在纽约中国常驻联合国代表团接受中国媒体记者采访（廖攀 摄）

人民网联合国9月21日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军21日表示，中国国家主席习近平在联合国成立75周年纪念峰会上的讲话充分肯定了联合国发挥的积极作用，就联合国的发展给出中国方案，体现了对联合国的有力支持，为联合国的未来指明方向、增添信心、注入力量。

当日，联合国大会日举行联合国成立75周年纪念峰会，习近平主席在会上发表了重要讲话。张军大使在会后接受记者采访时说，该峰会的一项重要成果，是协商一致通过了纪念宣言，传递出支持多边主义、支持联合国的明确信息，强调要坚持以人民为中心，开创各国人民更加美好的共同未来。

张军表示，由于新冠肺炎疫情的原因，本届联大采用视频加现场的混合模式，各国领导人通过视频发表讲话。这在联大历史上还是第一次。

“与此同时，当今世界正面临百年未有之大变局。”张军说，美国大搞单边主义、保护主义和霸凌行径，对国际秩序、多边合作和联合国作用带来严重冲击和破坏。世界处在何去何从的十字路口。

张军指出，在这样的大背景下，联合国往何处去，世界往何处去，是大家都在思考的问题。国际社会普遍对联大系列高级别活动寄予厚望，充满期待，希望从各国领导人的讲话中找到答案。

张军说，作为大国领袖和世界级领袖，习近平主席的重要讲话受到广泛关注和重视。“刚才，坐在庄严的联合国大会厅内，聆听习主席讲话，我感到深受鼓舞。我的突出感受是，习主席为联合国的未来指明了方向，增添了信心，注入了力量。这也是很多国家代表的共同感受。”

张军说，习近平主席站在历史高度，充分肯定联合国发挥的积极作用。习近平主席指出“联合国仍然充满生机，寄托着70多亿人民对美好生活的向往”，强调要坚持多边主义、维护联合国宪章宗旨和原则。这些重要论断可以说为世界的发展、联合国的前途指明了正确方向，在当前形势下具有重要、深远意义。

张军说，习主席把握时代脉搏和世界发展大势，就联合国的发展给出中国方案。结合“世界需要一个什么样的联合国、后疫情时代联合国应该如何发挥作用”，习主席提出了“四点建议”，强调联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。这些重要建议抓住了联合国所面临的关键挑战，契合了各国人民对联合国的殷切期待，是习主席在重要历史关头为联合国发展贡献的中国智慧。

张军说，习主席的讲话体现了对联合国的有力支持。作为安理会常任理事国和世界第二大经济体，中国的支持对联合国的未来至关重要，不可或缺。习主席在讲话中重申对联合国的支持，强调中方将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体，展示了大国领袖和世界级领袖的战略视野和博大胸怀。这也同个别国家唯我独尊、本国至上、破坏国际秩序和联合国作用的言行形成鲜明对照。联合国秘书长古特雷斯对中国的支持和作用给予高度评价。联合国未来发展道路不会平坦，但我们有理由相信，在中国的有力支持下，在各国的共同努力下，联合国会继续在维护世界和平、促进共同发展方面发挥重要作用。

张军介绍，接下来，习主席还将在联大一般性辩论、生物多样性峰会和纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上发表一系列重要讲话。

(责编：艾雯、燕勐)
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