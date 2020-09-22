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在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话

习近平：在联合国旗帜下实现更大团结和进步

强调后疫情时代联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动 重申中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体

2020年09月22日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　9月21日，国家主席习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话。
　　新华社记者 鞠 鹏摄

　　■ 面对新形势新挑战，我们必须严肃思考：世界需要一个什么样的联合国？在后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？习近平就此提出4点建议。一是主持公道。二是厉行法治。三是促进合作。四是聚焦行动。

　　■ 中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是联合国创始会员国，也是安理会常任理事国中唯一一个发展中国家。我们将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

　　

　　新华社北京9月21日电 国家主席习近平21日在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话。

　　习近平指出，75年前，世界人民经过浴血奋战，赢得世界反法西斯战争伟大胜利。这是正义的胜利、人民的胜利。在上个世纪前半叶人类两度身历惨不堪言的战祸之后，联合国应运而生，走过了75年不平凡历程。世界和平与发展掀开新篇章。

　　联合国的75年，是人类社会迅速发展的75年。我们经历了深刻广泛的科技发展和工业革命，正在迎来新一轮更大范围、更深层次的科技革命和产业变革，世界社会生产力得到极大解放和发展，人类战胜困难和改造世界的能力空前提高。

　　联合国的75年，是国际形势深刻变化的75年。广大发展中国家赢得民族解放和国家独立，10多亿人口摆脱贫困，几十亿人口迈上现代化征程，极大增强了世界和平与发展的力量，深刻改变了世界格局。

　　联合国的75年，是多边主义快速发展的75年。世界问题多得很、大得很，全球性挑战日益上升，应该也只能通过对话合作解决。国际上的事大家商量着办，同舟共济已经成为国际社会广泛共识。风雨过后是彩虹。经历一次又一次考验，联合国仍然充满生机，寄托着70多亿人民对美好生活的向往，联合国宪章仍然是世界和平与发展的重要保障。

　　习近平强调，当今世界正经历百年未有之大变局，突如其来的新冠肺炎疫情对全世界是一次严峻考验。人类已经进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连。全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对。面对新形势新挑战，我们必须严肃思考：世界需要一个什么样的联合国？在后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？

　　习近平就此提出4点建议。

　　一是主持公道。大小国家相互尊重、一律平等是时代进步的要求，也是联合国宪章首要原则。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道。单边主义没有出路，要坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。要切实提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，使联合国更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。

　　二是厉行法治。联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是国际秩序稳定的重要基石，必须毫不动摇加以维护。各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，不能谁的拳头大就听谁的。大国更应该带头做国际法治的倡导者和维护者，遵信守诺，不搞例外主义，不搞双重标准，也不能歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益、破坏国际和平稳定。

　　三是促进合作。促进国际合作是联合国成立的初衷，也是联合国宪章重要宗旨。靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏，既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战。我们要做的是，以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，把本国利益同各国共同利益结合起来，努力扩大各国共同利益汇合点，建设和谐合作的国际大家庭。

　　四是聚焦行动。践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效。联合国要以解决问题为出发点，以可视成果为导向，平衡推进安全、发展、人权，特别是要以落实《2030年可持续发展议程》为契机，把应对公共卫生等非传统安全挑战作为联合国工作优先方向，把发展问题置于全球宏观框架突出位置，更加重视促进和保护生存权和发展权。

　　习近平强调，中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是联合国创始会员国，也是安理会常任理事国中唯一一个发展中国家。我们将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

　　习近平最后强调，世界正站在一个新的历史起点上。让我们重申对多边主义的坚定承诺，推动构建人类命运共同体，在联合国旗帜下实现更大团结和进步！（讲话全文见第二版）

(责编：高歌、燕勐)
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