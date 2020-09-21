尼日利亚学者：《习近平谈治国理政》第三卷是当代中国特色社会主义思想的理论宝典

人民网阿布贾9月20日电（记者姜宣）18日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《人民报》发表题为《评<习近平谈治国理政>第三卷》的书评文章，认为《习近平谈治国理政》第三卷内容丰富，是中国共产党集体智慧的结晶，是马克思主义中国化的最新成果，是新时代中国特色社会主义的指导思想和行动指南。

文章说，这本650页的巨著以中国共产党的十九大报告开篇，涵盖了当代中国治理面临的所有关键问题，该报告清除了所谓西方“专家”向中国兜售的各种政治理论杂音，认为中国特色社会主义发展道路是坚持中国共产党的本质属性、践行中国共产党根本宗旨的必然要求。世界上没有完全相同的政治制度模式，政治制度不能脱离特定社会政治条件和历史文化传统来抽象评判，不能生搬硬套。

文章说，中国共产党是新中国的缔造者和建设者，是劳动人民的无产阶级政党，始终代表中国最广大人民的根本利益。中国是国际社会负责任的大国，为全球治理的关键问题提出了中国方案。习近平主席提出的“一带一路”倡议是全球最重要的国际合作平台，为全球治理体系变革注入了强劲动力，符合各国人民包容性参与全球治理的迫切愿望，是维护集体安全、实现永久和平的基石。总之，《习近平谈治国理政》第三卷有助于人们全面理解当代中国，是一本值得深入学习、借鉴的理论宝典。

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