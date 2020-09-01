图表：习近平同摩洛哥国王穆罕默德六世通电话 新华社发

新华社北京8月31日电 国家主席习近平8月31日晚同摩洛哥国王穆罕默德六世通电话。

习近平代表中国政府和中国人民向摩洛哥政府和人民抗击新冠肺炎疫情表示诚挚慰问和坚定支持。习近平指出，新冠肺炎疫情对全世界是一次严峻考验。中摩在疫情面前同舟共济，我同你多次互致信函。在中国抗疫初期，摩洛哥给予中方宝贵支持和声援，并关照滞留在摩洛哥的中国公民。同样，摩洛哥发生疫情后，中方积极提供抗疫物资援助。当前，新冠肺炎疫情仍处于大流行阶段，疫苗对人类最终战胜疫情具有关键作用。我多次明确表示，中国疫苗研发完成并投入使用后，愿作为全球公共产品，率先惠及发展中国家尤其是非洲国家。中方愿同摩方积极推进疫苗研发和生产合作。双方应同各国一道，维护多边主义，支持世卫组织发挥领导作用，共同维护各国人民生命安全和身体健康。

习近平强调，中摩传统友谊深厚，两国一贯相互理解、相互信任，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方鼓励有实力的中国企业赴摩洛哥投资兴业，愿同摩方稳步推进两国在共建“一带一路”以及中非、中阿合作论坛等框架内各领域合作，共同规划疫情后人文交流合作新蓝图，推动中摩战略伙伴关系结出新的硕果。

穆罕默德六世表示，我对2016年访华同习近平主席共同宣布建立摩中战略伙伴关系记忆犹新。摩方很高兴有中国这样的战略伙伴。正是得益于同中国的战略合作，摩方近年来实现了良好发展。摩方将中国作为最优先合作方向，希望双方深化经贸、科技等各领域合作，使两国关系更富活力。摩方坚定支持中方维护自身主权、安全等核心利益的正当立场。感谢中方为摩方抗击疫情提供宝贵支持，希望同中方加强疫苗研发、采购和生产合作。

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