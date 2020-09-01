图表：习近平同印尼总统佐科通电话 新华社发

新华社北京8月31日电 国家主席习近平8月31日晚同印尼总统佐科通电话。

习近平指出，中国和印尼都人口众多，抗击新冠肺炎疫情任务十分艰巨。两国都本着人民至上、生命至上原则，全力开展相关工作。中方对印尼最终战胜疫情充满信心，将继续给予印尼坚定支持，向印尼提供力所能及的物资和技术帮助，分享防控和诊疗经验。

习近平强调，印尼是中国的友好邻邦和重要伙伴，中方高度重视印尼在疫苗合作方面的关切和需求。当前，中印尼积极开展疫苗合作，成为两国抗疫合作的新亮点。中方支持两国企业开展疫苗研发、采购、生产等合作，为疫苗在两国和全球的可及性和可负担性作出贡献。双方要继续团结抗疫，共同推动构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，在疫情长期化、防疫常态化背景下推动经济复苏增长，对各国都是一个重大课题。中国将继续深化改革，全面提高对外开放水平，推动形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。这将为世界各国提供更广阔市场机会。今年上半年中国对印尼投资、印尼对华出口双双逆势上扬，充分证明两国合作基础深厚、势头强劲。中方愿同印尼深入对接共建“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，实施好雅万高铁、区域综合经济走廊等重点项目，用好用足人员往来“快捷通道”，为两国复工复产提速。双方要抓住疫情催生的新产业新模式，开辟新的合作领域，助力两国各自发展，同时为地区乃至世界经济注入动能。中方重视印尼在国际和地区事务中的地位和作用，愿同印尼一道努力，维护以联合国为核心的国际体系，推动完善全球治理，维护国际公平正义，推动构建人类命运共同体。

佐科表示，今年是印尼同中国建交70周年。在疫情形势下，两国保持了密切交往。感谢中方为印尼抗击新冠肺炎疫情提供支持，特别是同印尼开展疫苗合作。印尼希望同中方加强贸易、投资、人文等各领域交流合作，将继续积极推进雅万高铁建设。印尼愿同中方一道努力，维护国际关系基本准则和地区和平稳定，推动构建人类命运共同体。

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