王毅：习近平主席重要讲话传递对外开放明确信息

新华社奥斯陆8月27日电 当地时间8月27日，国务委员兼外长王毅在奥斯陆同挪威外交大臣瑟雷德共同会见记者。有记者问当前疫情造成世界经济深度衰退，单边主义、保护主义盛行，这是否将影响中国的对外开放政策？

王毅说，开放带来进步，封闭导致落后，这是中国改革开放40多年实践证明的一个真理。40年来，中国正是在开放中与世界共同发展，同时又在开放中不断回馈世界。时至今日，中国已超额完成加入世贸组织时的各项承诺，平均关税降至7.5%，超过所有发展中大国，正在接近发达国家水平。营商环境方面，中国连续两年成为全球营商环境改善幅度最大的经济体之一。40年来，中国的开放与发展为包括挪威在内的各国带来了巨大商机和发展红利，为世界经济增长作出了不可替代的重要贡献。

王毅说，40年后的今天，面对疫情冲击，中国和世界的发展都面临新的形势，进入新的阶段。就在两天前，习近平主席就中国经济发展和对外开放发表了一个非常重要的讲话。他明确提出，中国将推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；将全面提高对外开放水平，建设更高水平的开放型经济新体制。这一重要政策宣示向全世界传递的信号是：面对疫情冲击，面对全球经济低迷，中国对外开放的大门不仅不会关闭，反而会越开越大。中方将通过深化自身改革，以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，把世界上最庞大的中国国内市场和中国以外的全球市场更紧密地联系起来，实现这两个市场之间规模更大、效率更高、动力更强的良性循环和相互促进，为自身也为世界各国开辟出更加广阔的发展空间和机遇。

王毅表示，在中国新一轮开放发展进程中，中方欢迎包括挪威在内的欧洲各国积极参与其中，通过不断扩大在贸易、投资、产业等各领域的相互开放与合作，为各自发展繁荣以及世界经济复苏增长携手注入持久和强劲的动力。

(责编：艾雯、燕勐)