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黎巴嫩贝鲁特：爆炸过后 

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这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的爆炸过后的港口区景象。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的在爆炸中受损的建筑物。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

8月5日，一架军方直升机在黎巴嫩首都贝鲁特灭火。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的爆炸过后的港口区景象。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的在爆炸中受损的建筑物。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的损毁的小麦仓库。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的在爆炸中受损的车辆。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的在爆炸中受损的车辆。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月5日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的在爆炸中受损的居民楼。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

8月5日，军人在黎巴嫩首都贝鲁特爆炸过后的废墟中展开搜救。 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至5日晨，爆炸已造成至少100人死亡，另有4000多人受伤。 新华社发（比拉尔·贾维希摄）

来源：新华网  2020年08月06日10:45
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(责编：张信凤、刘洁妍)
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