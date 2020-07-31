欧美同学会海归企业家学习习近平总书记重要讲话座谈交流会侧记

习近平总书记7月21日主持召开企业家座谈会时指出：“企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要弘扬企业家精神，在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己，努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。”

总书记的重要讲话在欧美同学会（中国留学人员联谊会）、广大留学人员特别是海归企业家中间引发热烈反响。7月30日下午，欧美同学会举办“海归企业家学习习近平总书记重要讲话助力全面建成小康社会座谈交流会”，海归企业家代表围绕学习习近平总书记在企业家座谈会上重要讲话精神的心得体会、助力当前经济高质量发展的思路举措以及为全面建成小康社会进行建言献策等方面交流发言。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持座谈交流会

座谈交流会由欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持。欧美同学会留英分会理事、原副会长，中粮集团董事，中信银行原监事会主席欧阳谦应邀出席。欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明出席。欧美同学会常务理事、浙江省欧美同学会副会长，浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长贲圣林作为学者代表发言。欧美同学会15个国别分会新一届理事会及专业委员会的代表在北京主会场参会。全国30家省级欧美同学会设立分会场，参会人员在线同步收看会议直播。

各分会场参会人员在线同步收看会议直播

海归企业家们纷纷表示，习近平总书记的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，将进一步牢记海归使命，增强爱国情怀，勇于创新实践，担当社会责任，拓展国际视野，更好弘扬企业家精神，勇当生力军，为全面建成小康社会助力。

为国担当、为国分忧，践行报国使命

“新冠疫情对我国乃至世界造成了巨大冲击，让企业家群体倍感压力。总书记在企业家座谈会上发表的重要讲话，既是‘强心针’，也是‘定心丸’。”贲圣林在分享心得体会时指出，当前，自美国掀起的“去全球化”思潮有愈演愈烈之势。习近平总书记在企业家座谈会上再次强调要以国内大循环为主体，大力开拓国内市场，这能在国际环境不确定性因素增多时，更好地保障中国经济安全，同时为经济持续高质量发展开辟空间。作为海外归国留学人员，不仅要继续积极担任对外交流窗口，更要响应总书记的号召，推动扩大内需，建立健全我国经济的生态链，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献自己的力量。

欧美同学会常务理事、浙江省欧美同学会副会长，浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长贲圣林

“总书记还结合‘十四五’规划，全面建成小康社会的目标，对我们企业家提出了如何有社会责任，有家国担当，有中华民族伟大复兴的大胸怀和大格局。”北京市欧美同学会海外名誉副会长，全维智码信息技术（北京）股份有限公司董事长、CEO，北京航天长峰股份有限公司首席科学家张涛表示，企业要重视海归人才的引进和重用，这些刚从国外学成毕业回国的留学生，都是掌握最新技术的年轻人才，他们在海外学习的科技知识就是生产力。引进和用好海归留学人才是提高企业核心竞争力的不能替代的重要步骤。

北京市欧美同学会海外名誉副会长，全维智码信息技术（北京）股份有限公司董事长、CEO，北京航天长峰股份有限公司首席科学家张涛

“我2007年回国，创业13年来，企业的每一步发展，都离不开国家的培养。”湖北欧美同学会副会长、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司副董事长兼总工程师闫大鹏表示，有多大的视野，就有多大的胸怀。作为海归，践行报国使命一直是内心深处的情怀，习近平总书记的重要讲话为海归企业家报效祖国进一步指明了方向。锐科激光作为重点高新技术企业，不仅要圆满完成国家有关科研任务，还要在人才队伍建设上加大投入，为事业发展培养更多人才。

湖北欧美同学会副会长，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司副董事长兼总工程师闫大鹏

做创新发展的探索者、组织者、引领者

“习近平总书记勉励企业家要做创新发展的探索者、组织者、引领者，勇于推动生产组织创新、技术创新、市场创新。”欧美同学会常务理事、广西欧美同学会副会长，房天下控股有限公司、中指控股有限公司董事长莫天全说，2014年起，房天下逐渐从垂直门户信息平台转变到信息、交易、金融并存的综合平台，完成了“从一到三”的角色转变，同时创新性地推出了开发云、经纪云、家居云系统，以“科技创新”作为发展核心，聚焦大数据与人工智能技术，打造一站式智能营销云平台，坚定不移地走科技创新发展的道路。从疫情中也可以看到，科技含量高的企业，韧性就强。疫情期间，房天下率先推出网上售楼处、线上直播看房等房地产营销新模式，带动行业复工复产。未来，房天下也将继续创新，做好传统业务的数字化升级改造，以科技创新引领发展。

欧美同学会常务理事、广西欧美同学会副会长，房天下控股有限公司、中指控股有限公司董事长莫天全

浙江省欧美同学会副会长，浙江中南控股集团有限公司、浙江中南建设集团有限公司总裁吴伟介绍，近年来，中南集团不断探索新技术、新产业、新业态、新模式，积极调整企业发展思路，不断提升建筑行业的智能化、信息化、标准化应用水平，走出了一条用创新驱动的高质量发展之路。中南集团和清华大学自主研发的“波形钢板组合结构体系”顺利通过了国家住建部的科技成果评估，为国家推进绿色建筑、装配式建筑、新型建筑工业化发展作出了积极贡献。

吴伟表示，中南集团未来将坚持做改革创新的排头兵、走向国际化的先行者、公益事业的引领者，为实现国家经济高质量发展贡献海归的力量和担当。

浙江省欧美同学会副会长，浙江中南控股集团有限公司、浙江中南建设集团有限公司总裁吴伟

水木资本合伙人李瑶，2015年从英国牛津大学留学回国。她也是中国母基金联盟副秘书长，其成员单位涵盖国内各类大型主流母基金55家。

“创新是引领发展的第一动力。企业家创新活动是推动企业创新发展的关键。创新就要敢于承担风险。大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。企业家重视技术研发和人力资本投入，有效调动员工创造力，努力把企业打造成为强大的创新主体，在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。”李瑶说。

水木资本合伙人，中国母基金联盟副秘书长李瑶

“随着中国经济从高速增长转向高质量发展阶段，经济增长的动力从过去的资源驱动、资金驱动、政策驱动，逐步向科技创新驱动转变。而完成经济发展的转型升级，就需要加快资本市场的发展，提高直接融资的比重。”欧美同学会金融委员会委员、中银国际投资有限责任公司总经理于君指出，过去我国是以银行为主导的间接融资体系为主，这是在特定的历史发展条件下形成的。这么多年的发展，靠银行的间接融资，债务的风险持续积累也导致了产业结构的不合理，发展质量不高，资本产出效率下降。经济增长进入高质量发展阶段后，需要通过资本市场来配置金融资源，提高资本的产出效率，从而完成对经济结构的转型和产业的升级，特别是科技创新领域，形成风险共担、利益共享的机制。依靠资本市场的直接融资体系，更有利于促进资本要素向创新经济集聚，有利于促进经济转型，实现高质量发展。同时资本市场对公司治理、公众监督的要求也更高。“希望未来的发展过程中，能够从政策上、监管上、制度上提高直接融资的支持力度，为直接融资营造相对宽松的环境。”

欧美同学会金融委员会委员、中银国际投资有限责任公司总经理于君

京东方科技集团，从27年前一家北京国有的电子元器件老厂，成长为今天全球半导体显示产业龙头，每年新增专利申请量，在全球业内第一，并且一直推进解决“卡脖子”问题的专利技术研究和申请。据京东方科技集团高级副总裁、智慧创新事业CEO?陆宽介绍，京东方在专利申请方面，2020年上半年新增专利申请超4800件，其中柔性OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超2400件，前瞻性战略专利和进攻型专利超150件。在视觉识别、算法等人工智能技术领先方面，在全国排名前六。

陆宽表示，京东方成长的背后，是始终依靠创新引领发展的理念和价值观，创新也在引领京东方创造新的增长极。

京东方科技集团高级副总裁、首席增长官，智慧创新事业CEO?陆宽

立足中国，放眼世界，在更高水平开放中实现更好发展

“习近平总书记的重要讲话让海归企业家树立起立足国内、放眼世界的坚定决心。总书记说，中国是全球最具潜力的大市场，具有最完备的产业配套条件，我想这也是我们企业家最坚定的信心来源。”上海市欧美同学会会员，上海归心谷创客空间管理有限公司董事长邱健表示，中国社会接受创新产品和应用也有着无与伦比的基础和氛围，中国正在原有的出口型循环的基础上打造一个高质量的内循环，形成双循环的发展模式，这是中国特有的优势。在这个过程中，海归学长熟悉国内外的文化和产业，可以为升级内外双循环、互相交融的2．0版本发挥更大的作用。

上海市欧美同学会会员，上海归心谷创客空间管理有限公司董事长邱健

“从美国对我国科技行业的打压可以看到，我们的基础还是有短板的，我们该夯实的基础还是需要夯实的。激发市场主体活力，弘扬企业家精神，必须以实干成果说话，才能推动企业发挥更大作用、实现更大发展。”江苏省欧美同学会会员、苏州市欧美同学会常务理事，苏州华成集团有限公司总裁蒋立健建议，加强对下一代国际视野的培养，更要加强爱国主义教育。“随着经济发展，世界各国之间的交流日益频繁，要想在国际竞争中赢得尊重和话语权，我们的下一代一定要有更为宽广的视野，必须知己知彼，我们要培养下一代看世界的眼光，更要花时间、花精力好好培养下一代学习和认同中国的历史、文化、制度以及意识形态，以便未来扎根中国，成为祖国建设的栋梁。”

江苏省欧美同学会会员、苏州市欧美同学会常务理事，苏州华成集团有限公司总裁蒋立健

“不跟风，紧盯市场需求是企业生存之道。”山东省欧美同学会理事、淄博欧美同学会副会长，山东淄博民康药业包装有限公司董事长高菲介绍，民康公司是一家预灌封注射器专业生产厂家。所谓预灌封注射器，换句话说就是带药的注射器，是取代玻璃安瓿瓶和塑料注射器，直接灌装各类疫苗的高档注射器。目前全球有76亿人口，各类疫苗年保有量上百亿只。在国内上下游企业纷纷转产的背景下，民康公司坚定发展信心，紧盯市场需求，专注于预灌封注射器的研发生产，成为目前全球仅有的6家生产企业之一。这6家企业中，美国1家，德国3家，中国2家，民康也是其中唯一一家拥有全产业链自主产权的非上市公司。随着新冠疫情在全球爆发，预灌封注射器项目被推到了风口浪尖，几乎全世界疫苗行业都在呼吁，疫苗专用预灌封注射器短缺会影响整个疫苗的研发进展，而民康公司年产预灌封注射器1亿支的生产能力，一定程度上保障了我国疫苗生产的基本需求。

“还是总书记那句话：大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。”高菲表示，只有依靠国家的力量，企业方能乘风破浪、扬帆远航。

山东省欧美同学会理事、淄博欧美同学会副会长，山东淄博民康药业包装有限公司董事长高菲

向欧美同学会各级各类组织和广大海归企业家发出三点倡议

听完各位嘉宾的发言后，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君作了总结。

“欧美同学会总会作为党领导下的群团组织，围绕中心、服务大局是我会的工作原则和光荣传统。”王丕君强调，党中央明确提出要扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，“努力把疫情造成的损失补回来，争取全年经济发展好成绩”；各级党委政府面临决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会各方面艰巨任务，我们要做到围绕中心、服务大局和实现建设“留学人员之家”的目标，就要急党委政府之所急，想党委政府之所想，谋留学人员之所谋，要把贯彻落实体现在主动担当、积极作为上。

会上，王丕君代表欧美同学会（中国留学人员联谊会）向欧美同学会各级各类组织和广大海归企业家发出三点倡议——

第一，要弘扬留学报国传统，主动为国担当、为国作为，积极承担社会责任。习近平总书记将爱国情怀作为五点希望之首，正是希望企业家把个体发展同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福统一融合起来。对广大留学人员特别是海归企业家来说，增强爱国情怀最重要的就是坚守留学报国的光荣传统，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力志向。海归企业家尤其需要保持疫情防控期间的那股为国担当、为国分忧的劲头，在各个领域勇挑重担，为积累社会财富、创造就业岗位、促进经济社会发展、增强综合国力做出留学人员群体应有的贡献。

第二，要发挥优势作用，做创新发展的探索者、组织者、引领者。广大海归企业家要把握我国发展的大好机遇，充分发挥各自的知识和专业优长，在科技创新、理念创新、业态创新、模式创新各方面引领创新，要勇做创新的弄潮儿，为加快培育我国各类企业的核心竞争力，促进国际科技与经贸合作，推动我国经济创新力和竞争力迈上新台阶做出留学人员独特的贡献。

第三，要立足中国，放眼世界，成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。在国际形势日益复杂的新形势下，增进国际合作、实现更高水平的开放、促进国内国际双循环，海归企业家具有得天独厚的优势。我们要深刻认识这一历史契机和自身优势，要成为促进中外友好交流的民间大使，要成为国内市场和国际市场联通的桥梁纽带，要成为我国经济高质量发展、高水平开放的生力军。

座谈交流会北京主会场

“总书记在讲话中指出，‘十四五’时期是在全面建成小康社会基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，意义十分重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，与全国人民一道砥砺奋进，为实现党的十九大确立的宏伟目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、续写世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，书写贡献世界和平与人类进步事业的中国故事，贡献出留学人员群体的智慧和力量，书写出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的绚丽篇章。”王丕君说。

（文章来源：《留学生》杂志社）

(责编：张信凤、燕勐)