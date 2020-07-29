刘鹤同东布罗夫斯基斯共同主持第八次中欧经贸高层对话

7月28日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯以视频会议形式共同主持第八次中欧经贸高层对话。双方围绕“开启后疫情时代中欧合作新局面，引领全球经济稳健复苏增长”主题，进行了深入、坦诚、务实、高效的讨论，就共同抗击新冠肺炎疫情、全球经济治理、产业链供应链安全、中欧投资协定谈判、世贸组织改革、扩大市场开放、数字经济、互联互通、金融和税务领域合作等达成一系列丰硕成果和共识。

双方认为，今年正值中欧建交45周年，在全球新冠肺炎疫情和世界经济受到严重冲击的特殊背景下，中欧举行经贸高层对话意义重大。双方愿共同努力，认真落实好习近平主席与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩视频会见以及第二十二次中国-欧盟领导人会晤达成的重要共识，增进相互理解和包容，在不确定性中创造确定性，增强市场信心，共同推动后疫情时代中欧经贸合作再上新台阶。

双方同意在全球抗疫合作中共同发挥更具建设性的作用，落实二十国集团应对新冠肺炎疫情特别峰会共识，支持世界卫生组织在推动和协调全球应对新冠肺炎疫情方面发挥领导作用。双方愿进一步加强在疫情防控、疫苗研发、新发传染病防治、生物医药以及复工复产和人员往来等领域的多双边合作，助力国际社会早日战胜疫情。

双方同意继续加强宏观经济政策协调，实施有效的财政和货币政策，确保更有效地直达实体经济，共同维护全球经济金融和市场预期稳定，推动全球经济恢复性增长。双方将采取有效措施，保证贸易物流畅通，保障上下游工业品和原材料供应，促进投资项目正常运营，维护产业链供应链安全稳定。双方支持中国“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接，积极推进中欧互联互通和第三方市场务实合作。

双方充分肯定中欧投资协定谈判特别是就公平竞争议题取得的重大进展，将继续加强督导，加快推进剩余问题的讨论，按照领导人确定的目标在年内完成谈判，达成高水平投资协定。

双方重申坚定支持以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚决反对单边主义和保护主义。双方欢迎中欧世贸组织改革联合工作组取得的积极进展，承诺进一步加强沟通合作，与各参加方共同保障“多方临时上诉仲裁安排”顺利实施。双方将加强合作，共同推动世贸组织投资便利化、电子商务、渔业补贴等议题谈判取得进展，并在总干事遴选等事项上加强沟通协调。

双方承诺进一步相互开放市场，为双方企业提供公平、非歧视的贸易投资环境。双方同意加强动植物检验检疫国际合作，持续优化检疫准入和企业注册程序，推动更多优质安全的食品农产品进入到对方市场，扩大中欧农产品贸易。双方就5G网络建设，以及欧盟外国补贴白皮书、外资审查政策、贸易救济立法、政府采购和竞争政策等坦诚交换了看法。双方就产能过剩问题深入交换了意见。

双方承诺将进一步推进金融业双向开放和互利合作。中方欢迎欧方金融机构来华投资展业，参与设立外资控股或独资证券基金期货公司，欢迎欧洲优质上市公司以CDR形式在中国境内资本市场挂牌上市。欧方愿积极考虑豁免或放宽对中资银行当地分行的子行化监管要求。双方致力于继续推动欧元和人民币国际化。

双方同意加强跨境监管合作，加快推进在会计、审计领域的监管合作，推动相互依赖的跨境监管执法合作，乐见中国银保监会与欧央行尽早签署双边监管合作谅解备忘录。双方承诺推动金融基础设施互联互通，相互支持建设各自具有全球影响力的国际金融中心。中方欢迎欧方尽快完成“合格中央对手方”监管等效评估工作。双方同意加强绿色金融合作，推动标准趋同。同意在数字货币、金融科技等领域加强信息共享和交流合作。

(责编：刘叶婷、燕勐)