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习近平同俄罗斯总统普京分别向中俄执政党对话机制第八次会议致贺信

2020年07月23日19:32  来源：新华网
 

　　新华社北京7月23日电 中俄执政党对话机制第八次会议23日以视频会议方式举办。中共中央总书记、国家主席习近平同俄罗斯联邦总统普京分别向会议致贺信。

　　习近平在贺信中对会议的举行表示热烈祝贺。他说，新冠肺炎疫情暴发以来，中俄守望相助、同舟共济、共克时艰，反对外部干涉，赋予两国合作新的战略内涵，充分彰显了中俄人民的深厚友谊，体现了新时代中俄关系的高水平和特殊性。

　　习近平指出，疫情在全球蔓延再次表明，人类是休戚与共的命运共同体，各国必须团结合作、共同应对。中俄作为负责任的世界大国和联合国安理会常任理事国，要继续加强战略沟通与协调，为携手应对各种风险和挑战、反对霸权主义和单边行径、维护世界和平稳定、捍卫国际公平正义、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

　　习近平强调，执政党机制化交流合作，是中俄战略沟通协调的重要平台和渠道。希望两党代表围绕会议主题充分交流、深入沟通，为深化中俄新时代全面战略协作贡献智慧和力量。

　　普京在贺信中表示，俄中关系已达到前所未有的高水平，堪称当今世界国家间协作的典范。双方在解决地区和全球现实问题上协同努力，共同推动维护国际安全和稳定。俄中执政党对话一直是两国关系的重要组成部分。统一俄罗斯党与中国共产党定期交流经验，推动双边各领域互利合作项目，并克服新冠肺炎疫情影响，利用远程交流的新形式，继续积极推进相关合作。相信此次会议将开展丰富有益的讨论，提出新思想新倡议，进一步巩固俄中全面战略协作伙伴关系。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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