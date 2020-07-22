李克强同老挝总理通伦举行视频会晤

七月二十一日，国务院总理李克强在北京人民大会堂应约同老挝总理通伦举行视频会晤。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京7月21日电 （记者杨迅）国务院总理李克强21日下午在人民大会堂应约同老挝总理通伦举行视频会晤。

李克强表示，中老山水相连，两国关系历久弥坚。习近平总书记、国家主席同本扬总书记、国家主席保持密切沟通。中老担任澜沧江—湄公河合作共同主席国。原定于今年上半年举行的澜湄合作第三次领导人会议由于突如其来的新冠肺炎疫情推迟。我们举行此次视频会晤的主要目的，是加强沟通协调，筹备好年内澜湄合作领导人会议，持续扩大地区互联互通和贸易联通，对外发出聚焦互利合作、应对共同挑战的积极信号。

李克强强调，澜湄合作是中国—东盟合作的组成部分。中方愿同包括老方在内的有关国家共同努力，开好今年东亚合作领导人系列会议，特别是争取年内签署“区域全面经济伙伴关系协定”，共同办好中国—东盟数字经济合作年，促进中国—东盟关系持续发展，推动本地区和平稳定与发展繁荣。

李克强指出，中方高度重视发展同老挝的关系，愿同老方继续推进中老经济走廊和重大项目建设合作，为老方提高自身可持续发展能力提供力所能及的支持和帮助，推动中老关系不断迈上新台阶。

通伦积极评价两国关系发展，感谢中方对老方的宝贵支持，重申老方在涉及中方核心利益的问题上一直给予坚定支持，表示老方愿同中方推进老中命运共同体建设，积极落实重大合作项目，同各方一道努力办好年内澜湄合作领导人会议和东亚合作领导人系列会议，力争早日达成“区域全面经济伙伴关系协定”，推动东盟—中国关系发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 01 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)