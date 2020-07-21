习近平同巴勒斯坦国总统阿巴斯通电话

新华社北京7月20日电 国家主席习近平7月20日晚同巴勒斯坦国总统阿巴斯通电话。

习近平代表中国政府和中国人民向巴勒斯坦政府和人民抗击新冠肺炎疫情表示诚挚慰问和坚定支持。习近平指出，中巴是好兄弟、好朋友、好伙伴，双方始终相互信任，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。这次疫情发生以来，中方向巴方提供了多批抗疫物资援助，派出抗疫医疗专家组，多次组织中巴卫生专家视频连线交流，并向巴勒斯坦难民提供抗疫帮助。中方将继续毫无保留同巴方分享经验，尽己所能提供物资和技术支持，并根据巴方需求继续实施有助于巴勒斯坦发展经济、改善民生的项目，更多更好惠及巴勒斯坦人民。中方愿同巴勒斯坦等各国一道加强合作，支持多边主义，共同推动构建人类命运共同体。

习近平强调，巴勒斯坦问题始终是中东地区的核心问题，关乎地区和平稳定，关乎国际公平正义，关乎人类良知信誉。中国在巴勒斯坦问题上的立场是一贯的、明确的。我们坚定支持巴方正义诉求，支持一切有利于解决巴勒斯坦问题的努力。中方主张坚持“两国方案”正确方向，坚持平等对话和谈判，国际社会应秉持客观公正立场，凝聚促和努力。中方愿继续为早日实现巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决作出积极贡献。

阿巴斯表示，巴方高度评价中方在抗击新冠肺炎疫情方面取得的重要成就，衷心感谢中方及时为巴勒斯坦抗疫提供宝贵支持和援助，在巴勒斯坦问题上始终主持公道正义，维护巴勒斯坦人民的正当权益。事实一再证明，中国是巴勒斯坦人民最可信赖的朋友。巴方将继续坚定同中方站在一起，在香港、新疆等涉及中方核心利益的问题上坚定支持中方的正当立场。巴方期待中方为推动巴勒斯坦问题公正解决发挥更加重要作用。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 01 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)