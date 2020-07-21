习近平同赞比亚总统伦古通电话

新华社北京7月20日电 国家主席习近平7月20日晚同赞比亚总统伦古通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情对全世界是一次严重危机和严峻考验。面对疫情，中非双方坚定站在一起，相互声援、并肩战斗。在中国抗疫初期，包括赞比亚在内的非洲国家给予了我们宝贵支持。非洲暴发疫情后，中方感同身受、率先驰援，积极提供物资援助，分享防控经验，帮助非洲国家提升疫情防控能力和水平。我多次呼吁加大对非洲国家支持力度。中方正加紧落实有关举措，将继续尽己所能支持赞比亚等非洲国家抗疫努力，恢复经济社会发展。相信赞方将继续为在赞比亚的中国公民和企业生活工作提供保障。

习近平强调，近年来，中赞友好合作关系保持良好势头，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。疫情虽然给两国面对面交流带来困难，但中赞团结合作一直在推进。中方愿同赞方同舟共济、共克时艰，落实好中非团结抗疫特别峰会成果，在做好疫情防控的同时，研究采取灵活多样方式，稳步推进两国合作。双方应加强协调配合，坚定维护国际公平正义，维护多边主义，维护发展中国家合法权益。相信通过这次携手抗击疫情，中赞关系将迈向更高水平，更好造福两国人民。

伦古表示，赞方高度珍视赞中友谊，感谢中方多年来为赞比亚经济发展提供大量宝贵支持。赞方高度赞赏习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上提出的倡议主张，感谢中方为非洲抗疫提供的支持，相信中方的成功抗疫经验以及疫苗、治疗药物等方面成果将为非洲国家战胜疫情增加信心并发挥重要作用。中国是赞比亚人民的伟大朋友。在涉及中方核心利益问题上，赞比亚将坚定同中国站在一起。赞方将继续坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国政府在香港、新疆等问题上的正当立场和举措。赞方欢迎中国企业赴赞投资合作，愿同中方密切沟通协调，加强多边合作，维护发展中国家共同利益。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 01 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)