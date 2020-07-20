图源自外交部网站

人民网北京7月20日电 （记者 刘歌） 2020年7月20日，习近平外交思想研究中心成立仪式在北京举行。习近平外交思想研究中心由外交部依托中国国际问题研究院设立，旨在统筹全国研究资源，全面、系统、深入开展习近平外交思想的研究、阐释和宣介，对习近平外交思想进行原本性、理论性、实践性、传播性、政策性和专题性研究，发挥习近平外交思想对外交实践的指导作用，服务新时代中国特色大国外交理论建设、体制机制建设和能力建设，为开创新时代中国特色大国外交作出积极贡献。

国务委员兼外交部长王毅为研究中心揭牌并在成立仪式上发表讲话。中央宣传部、中央政策研究室、中央党史和文献研究院等部门有关负责同志出席。外交部党委书记齐玉主持仪式。

王毅表示，伟大的时代必然产生伟大的思想。党的十八大以来，习近平总书记以伟大战略家的远见卓识，准确把握人类社会发展规律，全面判断国际形势走向和我国所处历史方位，提出了一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类进步潮流的新理念新主张新倡议，形成和确立了习近平新时代中国特色社会主义外交思想、即习近平外交思想，为进入新时代的中国外交指明了前进方向，提供了根本遵循。伟大的思想一旦产生，必将反过来推动时代的进步。近年来中国外交以习近平外交思想为指引，攻坚克难，开拓进取，取得了历史成就，开创了崭新局面。

王毅表示，习近平外交思想是新中国外交理论建设中具有划时代意义的重大成果，具有鲜明科学性、时代性、先进性和实践性，我们应当深入学习，全面领会。

首先，习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的有机组成。外交工作是中国特色社会主义事业的重要组成部分。以习近平同志为核心的党中央从实现中华民族伟大复兴的战略全局出发，着眼世界大变局和中国新时代相互交织的时代特征，对中国特色大国外交作出了顶层设计和战略规划。习近平外交思想深化了对中国特色大国外交的规律性认识，是党中央治国理政思想在外交领域的集中体现。

第二，习近平外交思想是21世纪马克思主义在外交领域的最新成果。习近平外交思想坚持历史唯物主义和辩证唯物主义，科学运用马克思主义的立场观点方法，将马克思主义基本原理同中国特色大国外交实践相结合，以一系列原创性的重大思想观点丰富和发展了马克思主义国际关系理论，实现了马克思主义中国化在外交领域的历史性飞跃。

第三，习近平外交思想是对中华优秀传统文化的传承创新。习近平外交思想充分汲取中华优秀传统文化的丰富营养，赋予其新的时代印记和人文内涵，实现了创造性转化和创新性发展。蕴含着“天下为公”、“世界大同”的美好愿景，体现着亲仁善邻、兼爱非攻的历史传承，借重了和衷共济、协和万邦的传统智慧，秉持了和而不同、立己达人的和谐理念，彰显了弘义融利、扶危济困的道德操守。

第四，习近平外交思想是对新中国外交理论的继承发展。习近平外交思想把继承与发展结合起来，升华了新中国几代领导集体的外交思想，拓展了新中国的外交理论体系。为独立自主的和平外交方针、和平共处五项原则、推动建立国际政治经济新秩序等传统理念赋予更加鲜明的时代精神，上升到人类命运共同体、新型国际关系、全球治理体系变革的历史新高度。

第五，习近平外交思想是对传统国际关系理论的扬弃超越。习近平外交思想把中国发展和世界发展结合起来，把中国人民的利益和世界人民的共同和根本利益结合起来，超越了一国一城的狭隘范畴，超越了传统现实主义国际关系理论，站在人类社会发展进步的道义制高点上，凝聚了各国人民共同建设美好世界的最大公约数。

王毅指出，当前世界大变局向纵深演变。面对充满不确定性的国际形势，我们要以习近平外交思想作为根本遵循和行动指南，在乱局中保持定力、在变局中抓住机遇，不断开创中国特色大国外交的新局面。为此，我们要进一步加强研究，真正学深悟透习近平外交思想的内涵与精髓。外交战线要把学习习近平外交思想作为一项长期的重要政治任务，坚持不懈，久久为功。我们要积极开展国际交流，让各国和各国人民更加深入了解习近平外交思想的科学性和先进性。在国际上讲好中国故事、中国理念、中国方案，不断提高中国的影响力和感召力。我们要坚持学以致用，不断以习近平外交思想指导中国特色大国外交实践。不断加强中国特色大国外交的理论建设、机制建设、能力建设、法治建设，进一步提高外交治理体系和治理能力现代化水平。

王毅最后强调，思想引领方向，奋斗成就梦想。面对波澜壮阔的新时代，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学深笃行习近平外交思想，为不断开创中国特色大国外交新局面，为实现中华民族伟大复兴和人类发展进步事业作出更大贡献！

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