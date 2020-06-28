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作品：自作诗《再送瘟神》
瘟神新冠虐荆楚，四海闻风疠疫沦。闭户宅居防毒害，封城阻路送魔君。仁人志士雄心起，大爱芸生浩气存。仗我三山威号镇，云开霾散朗乾坤。
作者：周剑初
作者简介：1971年生，湖南隆回人。中国书法家协会草书委员会委员，中华诗词学会会员，中国楹联学会会员，清华大学美术学院客座教授，“沈门七子”成员，北京大学艺术系书法研究生，中国国家画院沈鹏书法课题班、精英班成员、助教，中国人民大学艺术学院、中国传媒大学艺术创作院刘洪彪书法工作室助教。
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