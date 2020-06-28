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李明作品

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作品：敬录毛主席诗《送瘟神七律二首》

其一：绿水青山枉自多，华佗无奈小虫何！千村薜荔人遗矢，万户萧疏鬼唱歌。坐地日行八万里，巡天遥看一千河。牛郎欲问瘟神事，一样悲欢逐逝波。

其二：春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。红雨随心翻作浪，青山着意化为桥。天连五岭银锄落，地动三河铁臂摇。借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧。

作者：李明

作者简介：1971年9月生，安徽怀远人。现为中国国家画院研究员，中国书法家协会楷书委员会委员、培训中心教授。系全国第十届文代会代表，全国第七届书代会代表。

来源：人民网-国际频道  2020年06月28日16:08
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(责编：赵鑫虎(实习生)、杨牧)
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