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傅强作品

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作品：东风最是动人处，吹开周遭万重山。倚窗前，顾自怜，昨日未曾见，初日灼灼正高悬。今日未曾见？绚丽涤尽风尘外，澄明已然物水间。自度散词 抗疠疫别感 庚子五月书于兰隅石围书斋

作者：傅强

作者简介：1975年出生， 2005年毕业于首都师范大学，中国美术馆研究馆员。参与策划、组织大型书法篆刻展览40余个。参与主编、编辑作品集、论文集等近百册。30余篇论文在相关刊物发表。出版专著4册。作品多次参加国内外展览并被多家专业机构、单位收藏。

来源：人民网-国际频道  2020年06月28日16:04
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(责编：赵鑫虎(实习生)、杨牧)
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