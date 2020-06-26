原标题：第一观察 | 习主席“云外交”的五个关键词

继6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话后，习近平主席22日晚再以视频方式会见参加第二十二次中国－欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。特殊时期、特殊安排，习主席以“线上”方式同外方领导人举行会晤，成为今年上半年元首外交的一大特色。

回望过去几个月，虽然“面对面”的国际交往因疫情影响按下了“暂停键”，但中国外交蹄疾步稳。这其中，以视频、电话、书信为主渠道的元首“云外交”发挥了格外重要的引领作用。

让我们通过几个关键词，一起回顾近半年来习近平主席的“云外交”——

理念

新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。

在22日的视频会见之前，习近平主席已出席或主持过三场国际“云会议”：3月出席二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会，5月在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，6月主持中非团结抗疫特别峰会。

《携手抗疫 共克时艰》《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》《团结抗疫 共克时艰》，从习近平主席在这三次会议上讲话的主题不难发现，一个“共”字一以贯之：共同行动、共克时艰、共同构建人类卫生健康共同体。

习近平主席会见欧盟领导人时，“共”字出现的频率同样非常高。“共识远大于分歧”“在合作中扩大共同利益”“共同应对全球性挑战”“共同支持科学有序复工复产”“坚持共商共建共享的全球治理观”……求同存异、在合作中扩大共同利益的中方立场表达得明确而坚定。

以元首外交统领抗疫外交，以领袖担当推动国际合作。习近平主席亲力亲为，既立足当下推动全球抗疫合作，又着眼全局、面向未来，推动中国与大国关系稳中有进、深化同周边国家利益交融，厚植与发展中国家友谊，旗帜鲜明坚定捍卫多边主义。

推动构建人类命运共同体，中国外交初心不改，愈发坚定。

2020年6月22日晚，习近平主席在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。新华社记者 王晔摄

视野

3月26日晚举行的G20领导人应对新冠肺炎特别峰会，有着特别的意义——是G20成立20余年来首次举行领导人视频峰会、疫情暴发以来习近平主席出席的首场重大多边活动。

G20汇聚了主要发达经济体和新兴市场经济体，人口占全球的三分之二，经济总量占世界近90%。G20的绝大多数成员都面临新冠肺炎威胁，形成抗击疫情国际合力是当务之急。

彼时，中国疫情防控已取得明显成效。非常时刻，世界期待中国分享战“疫”经验。

2020年3月26日，习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表重要讲话。新华社记者 庞兴雷 摄 在前所未有的G20领导人“云会议”上，习近平主席除介绍了中国如何举全国之力换来持续向好的疫情防控形势，还宣布“同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发”“探讨建立区域公共卫生应急联络机制”“加大向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品”……全球视野、中国行动，为国际抗疫合作凝心聚力。

疫情对全球生产和需求造成的冲击已经显现。作为全球第二大经济体的中国，在经济政策方面走向如何，同样牵动着世界的目光。

“中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资……”中国用实际行动推动共同维护全球产业链供应链稳定，为面临下行压力的世界经济注入信心。

视频会议之外，“电话外交”也是一大特色。截至北京时间6月22日晚，习近平主席就疫情开展的“电话外交”已达60次，覆盖五大洲46个国家、一个国际组织。双边关系发展、“一带一路”建设、多边框架内加强交流……电波凝聚起抗击疫情的国际合力，将中国的全球伙伴关系网络越织越紧密。

担当

5月18日，第73届世界卫生大会以视频方式举行，习近平主席应邀在开幕式上致辞。

世卫组织是全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的关键作用。在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻举行世卫大会，非常意义不言而喻。

2020年5月18日，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞。新华社记者 李学仁 摄

当时，疫情已波及210多个国家和地区，影响70多亿人口，夺走了30余万人的宝贵生命，全球加强卫生合作迫在眉睫。

习近平主席强调，中国坚持以民为本、生命至上，始终秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。

“负责”与“尽责”的态度，彰显中国的责任担当。在致辞中，习近平主席提出加强疫情防控建议，宣布推进全球抗疫合作的务实举措，呼吁构建人类卫生健康共同体。

中国将在两年内提供20亿美元国际援助；中国将建立30个中非对口医院合作机制；中国将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”……

习近平主席对症开方，提出的一系列中国举措，务实具体，实实在在，让世界看到一个负责任大国的勇毅担当。

情谊

6月17日晚，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。中非领导人共商抗疫大计、共叙兄弟情谊，向世界展现友谊、团结、合作的力量。

2020年6月17日，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。新华社记者 黄敬文 摄

发展中国家特别是非洲国家公共卫生体系薄弱，帮助他们筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重。中国和非洲，一个是世界上最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆。面对疫情，中非守望相助、并肩战斗。

“坚定不移携手抗击疫情”“坚定不移推进中非合作”“坚定不移践行多边主义”“坚定不移推进中非友好”……烈火识真金，患难见真情。习近平主席在讲话中提出的四个“坚定不移”，向国际社会宣示了中非团结抗击疫情的决心。

坚定的承诺，为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量，也为中非全面战略合作伙伴关系高水平发展指明路径。“中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。”中国以行践言。

近半年来，习近平主席还同阿根廷总统费尔南德斯、秘鲁总统比斯卡拉互致信函，同朝鲜劳动党委员长、朝鲜国务委员会委员长金正恩互致口信，给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨、北京科技大学全体巴基斯坦留学生回信……见信如面，传递情谊，中国人民同各国人民之间的友谊在携手抗疫中得到进一步升华。

引领

6月22日晚同欧盟领导人会晤时，习近平主席适时提出了“后疫情时代”这个重要判断。

从承诺继续本着公开透明态度同各国开展合作、维护地区和全球公共卫生安全，到多次向外方表达中国将“提供坚定支持和力所能及的帮助”，再到这次提出推动“后疫情时代”中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平……因势而动、顺势而为，几个月来，随着中国和全球疫情形势发展，中国的元首外交引领国际抗疫合作，指引携手并进方向。

2020年6月22日，习近平主席会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。新华社记者 燕雁 摄

立足新的疫情形势，着眼更加长远的未来。习近平主席在会见欧盟领导人时明确提出：中欧要做维护全球和平稳定的两大力量，要做推动全球发展繁荣的两大市场，要做坚持多边主义、完善全球治理的两大文明。

面对世界百年未有之大变局，两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。

倡导加强国际宏观经济政策协调；呼吁共同构建人类卫生健康共同体；提出中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献……一场场“云外交”中，习近平主席提出一系列“中国方案”，赢得国际社会广泛赞誉。

特殊之年，习近平主席的“云外交”，彰显着坚韧的中国力量。任乱云飞渡，中国特色大国外交，步履依旧坚定从容。

策划：霍小光

监制：车玉明、刘华

统筹：雷敏、何雨欣、王敏

文字：王卓伦

视觉|编辑：王秋韵、苗夏阳、郝晓静

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