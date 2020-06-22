原标题：习近平向中国－阿拉伯国家政党对话会特别会议致贺信

新华社北京6月22日电 中国－阿拉伯国家政党对话会特别会议22日以视频会议方式召开。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信。

习近平表示，值此中国－阿拉伯国家政党对话会特别会议开幕之际，我代表中国共产党，并以我个人的名义，向会议的召开表示热烈的祝贺，向出席会议的阿拉伯国家政党领导人表示诚挚的问候。

习近平指出，中阿友谊源远流长，历久弥新。中阿两大民族在古丝绸之路上出入相友，在共建“一带一路”中携手相伴，共同致力于实现国家富强、民族复兴梦想。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中阿守望相助、共克时艰，谱写了共建中阿命运共同体的新篇章。患难见真情。经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系基础更加牢固，人民友谊更加深厚，合作前景更加光明。

习近平强调，此次疫情再次表明，人类是休戚与共的命运共同体。中国共产党和中国政府始终坚持人民至上、生命至上，全力以赴救治生命，疫情防控取得重大战略成果；始终本着公开、透明、负责任态度，积极参与和推动国际抗疫合作，始终力所能及支持和帮助国际社会抗疫斗争。中方愿同包括广大阿拉伯国家在内的国际社会加强团结合作，支持世界卫生组织发挥领导作用，共同推动构建人类卫生健康共同体。

习近平表示，中阿政党对话会是中国共产党与阿拉伯国家政党交流合作的重要平台。面对疫情带来的新形势新挑战，中国共产党愿同阿拉伯各国政党一道，发挥好中阿政党对话会的平台作用，继续加强战略沟通，深化疫情防控常态化形势下治国理政经验交流，相互尊重，互学互鉴，为构建新时代中阿命运共同体、实现中阿两大民族伟大复兴而不懈努力。预祝会议取得圆满成功。

中国－阿拉伯国家政党对话会特别会议由中共中央对外联络部主办。会议为期3天，主题为“携手共建新时代中阿命运共同体”。毛里塔尼亚总统加祖瓦尼，巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯，叙利亚复兴党总书记、总统巴沙尔，摩洛哥公正与发展党总书记、首相奥斯曼尼等6位阿拉伯国家领导人向会议致辞，阿拉伯国家60余位主要政党领导人参加。阿方领导人表示，完全赞同习近平总书记对阿中战略伙伴关系的积极评价；高度赞赏中国党和政府在抗疫斗争中始终坚持“人民至上”的执政理念，并秉持人类命运共同体理念，积极参与和推动国际抗疫合作；感谢中方一贯支持阿拉伯国家捍卫主权和独立，认为香港、新疆等事务是中国内政，反对外部势力干涉中国内政；愿同中国共产党一道，加强战略沟通和理念互鉴，携手共建新时代阿中命运共同体。

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