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习近平向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞

2020年06月19日09:24  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京6月18日电  “一带一路”国际合作高级别视频会议于18日在北京成功举行。国家主席习近平向会议发表书面致辞。

　　习近平指出，这次突如其来的疫情给各国人民生命安全和身体健康带来严重威胁，对世界经济造成严重冲击，一些国家特别是发展中国家经济社会面临严重困难。为应对疫情，各国立足自身国情，采取有力防控措施，取得了积极成效。很多国家在做好疫情防控的同时，正努力恢复经济社会发展。中国坚持人民至上、生命至上，愿努力为全球尽早战胜疫情、促进世界经济恢复作出贡献。

　　习近平指出，疫情给我们带来一系列深刻启示。各国命运紧密相连，人类是同舟共济的命运共同体。无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路，共建“一带一路”国际合作可以发挥重要作用。

　　习近平强调，中国始终坚持和平发展、坚持互利共赢。我们愿同合作伙伴一道，把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建“一带一路”，携手推动构建人类命运共同体。

　　本次会议由中国外交部、发展改革委、商务部、卫生健康委共同举办，主题为“加强‘一带一路’国际合作、携手抗击新冠肺炎疫情”，25个国家的外长或部长级官员及世卫组织总干事谭德塞、联合国副秘书长兼联合国开发计划署署长施泰纳与会，会议发表了联合声明。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)
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