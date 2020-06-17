习近平同厄瓜多尔总统莫雷诺通电话

新华社北京6月16日电 国家主席习近平6月16日晚同厄瓜多尔总统莫雷诺通电话。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情在厄瓜多尔扩散蔓延。我代表中国政府和中国人民表示诚挚慰问。在中国抗疫最吃劲的时候，厄瓜多尔政府及时向中方援助防疫物资。厄瓜多尔发生疫情后，中国政府、地方、企业、民间组织等迅速施以援手，诠释了中厄两国相互支持帮助的友好传统。中方将继续坚定支持厄方抗疫斗争，尽己所能提供必要援助，探讨开展疫苗和药物研发、生产等合作。相信在你领导下，厄瓜多尔一定能够早日战胜疫情，重回良性发展轨道。希望厄方继续为在厄中资企业和中国公民工作和生活提供保障。

习近平指出，全球疫情仍在发展，只有各国团结合作，才能最终战而胜之。中方愿继续同各国开展抗疫合作，共同推动构建人类卫生健康共同体。中方坚定支持加强各国宏观政策协调，促进世界经济稳定，推进完善全球治理。

习近平强调，2018年你成功对中国进行国事访问，我们达成许多重要共识。经过双方共同努力，两国各领域务实合作取得丰硕成果。中方重视发展中厄关系，愿同厄方积极沟通，克服疫情带来的困难，重启并推进务实合作，推动疫情后中厄全面战略伙伴关系迈上新水平，更好造福两国人民。

莫雷诺表示，中国政府和中国人民为厄瓜多尔抗击新冠肺炎疫情提供了宝贵援助和支持，对厄方应对疫情发挥了重要作用。中国是厄瓜多尔的重要全面战略伙伴，厄中合作友好互利。厄方希望借鉴中方成功抗疫经验，加强合作，帮助厄方克服困难，战胜疫情，重振经济发展。我愿同习近平主席保持密切交往，共同推动厄中关系不断向前发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)