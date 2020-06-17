习近平同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话

新华社北京6月16日电 国家主席习近平6月16日晚同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话。

习近平强调，患难见真情。在中国疫情防控的艰难时刻，塔吉克斯坦政府和社会各界以不同形式支持中国抗疫斗争。塔吉克斯坦发生疫情后，中方向塔方提供了力所能及的帮助，两国医疗专家通过视频连线交流抗疫经验，中方医疗专家联合工作组赴塔多地积极开展工作，彰显了中塔发展共同体和安全共同体的应有之义。中方愿继续向兄弟般的塔吉克斯坦提供支持和帮助。相信在你领导下，塔吉克斯坦一定能够早日战胜疫情。中方愿同包括塔方在内的国际社会一道，积极开展国际抗疫合作，共同打赢这场全球公共卫生保卫战。

习近平强调，中塔关系已经站在新的历史起点上。双方应该统筹好疫情防控和贸易往来，开拓思路，确保共建“一带一路”重点项目得到落实。要着眼后疫情时代，尽早谋划经贸、投资、能源、互联互通、农业等重点领域合作，推动两国关系得到新发展。

拉赫蒙表示，在你坚强领导下，中国抗击新冠肺炎疫情取得显著成效，经济社会发展不断取得成功，体现了中国政府出色的治理能力。塔方感谢中方为塔抗击疫情和恢复经济给予大力支持，愿同中方深化友谊互信、守望相助，加强共建“一带一路”和塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”对接，拓展经贸、医疗、科技等领域合作，密切在上海合作组织、亚信等地区组织协作，推动两国全面战略伙伴关系进一步发展。塔方坚定恪守一个中国原则，坚定支持中方为维护自身主权、安全采取的正当举措。塔方愿同中方一道，携手推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)