中共中央总书记、国家主席习近平同老挝人革党中央总书记、国家主席本扬互致问候

新华社北京6月15日电 6月15日，中共中央总书记、国家主席习近平就中老抗疫合作向老挝人革党中央总书记、国家主席本扬致口信。

习近平表示，很高兴收到总书记同志热情友好的来信。得知中国对老挝抗疫援助发挥了积极作用，我深感欣慰。在此，我代表中国党、政府、人民，对老方在以总书记同志为首的老挝党中央坚强领导下取得疫情防控工作阶段性胜利表示衷心祝贺。中方愿同老方加强抗疫合作，相信在中老双方和国际社会的共同努力下，一定能够取得这场抗疫斗争的最终胜利。

我高度重视发展中老两党两国关系，愿同你一道努力，推动落实好双方重要共识，稳步推进中老命运共同体建设，更好造福两国和两国人民。

此前，本扬就中国支持老挝抗击新冠肺炎疫情向习近平总书记致感谢信。本扬表示，应老方请求，中国党和政府遵照总书记同志的指示精神，迅速派出抗疫医疗专家组来到老挝，并提供大量防疫物资和救治药物，帮助老挝开展疫情防控和病患救治工作。中国对老抗疫援助，充分体现了老中两党、两国、两国人民之间源远流长的亲密友好情谊和兄弟同志般的合作互助关系，生动诠释了老中命运共同体精神，为老挝有效应对新冠肺炎疫情、保护人民生命安全和身体健康作出了重要贡献。

我谨代表老挝人民革命党中央委员会、老挝政府和各族人民并以我个人名义，向习近平总书记、国家主席同志，并通过您向长期重视、关心和支持老挝党、政府和各族人民的革命和建设事业的中国共产党中央委员会、中国政府和兄弟的中国人民，致以诚挚感谢和崇高敬意。

祝兄弟的中国人民在以总书记同志为核心的中共中央坚强领导下，在推进中国特色社会主义建设事业和实现“两个一百年”奋斗目标征程中不断取得新的更大成就！

祝老中传统友谊、长期稳定的老中全面战略合作伙伴关系和老中命运共同体建设不断巩固发展、开花结果，为两国人民带来更多实实在在的利益！

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 01 版）

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