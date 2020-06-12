中德中欧加强开放合作符合彼此共同利益 可以实现互利双赢多赢

6月11日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同德国总理默克尔举行视频会晤（拼版照片）。

新华社记者 刘卫兵摄

新华社北京6月11日电 国务院总理李克强6月11日下午在人民大会堂同德国总理默克尔举行视频会晤。

李克强表示，突如其来的新冠肺炎疫情对中德交往与合作造成冲击，但双方合作没有也不会因为疫情停步，将继续向前发展。中方高度重视中德关系，前不久习近平主席同你通了电话。中方愿在相互尊重、平等互利基础上同德方深化政治和战略互信，保持对话和磋商，推进经贸、投资、科技等各领域合作，推动中德关系取得新进展。

李克强应询介绍了中国疫情防控工作，赞赏德方疫情防控取得的积极成效，表示愿同德方深化抗疫经验交流，加强疫苗和药物研发合作，更好惠及两国人民。

李克强指出，疫情过后要实现经济恢复发展，中德应当共同维护多边主义，促进贸易投资自由化便利化。中国正在进一步扩大开放，愿为包括德国在内的各国企业提供良好营商环境。中德要扩大双向开放，用好已开通的人员往来“快捷通道”，为企业合作和复工复产提供便利，共同维护产业链供应链安全稳定。

李克强表示，中国一贯支持欧洲一体化进程，乐见欧盟保持团结和繁荣。中德、中欧加强开放合作不是权宜之计，而是符合彼此共同利益，可以实现互利双赢多赢。今年下半年德国将担任欧盟轮值主席国，期待德方为促进中欧关系发展发挥积极作用。我们愿同欧方保持高层交往和机制性对话，争取早日完成中欧投资协定谈判，推进各领域合作取得积极成果。

默克尔表示，德中保持着密切的高层沟通。中方为防控疫情作出巨大努力，两国在抗击疫情方面开展了良好合作。德方欢迎中国坚持扩大对外开放，将继续致力于促进德中各领域合作，赞赏中方将疫苗作为国际公共产品，支持两国疫苗研发机构加强合作。德中两国都主张加强多边主义，愿进一步密切在世界贸易组织事务中的沟通协调。德方愿以今年下半年担任欧盟轮值主席国为契机，同中方共同筹备好欧中高层交往，推进既有机制性对话，加快欧中投资协定谈判，加强欧中非抗疫三方合作，推动德中、欧中关系取得更大发展。

会晤前，双方举行了中德开展中小企业经营管理人员培训、江淮汽车集团与大众汽车开展投资合作、中国电投与西门子关于重型燃气轮机试验电站项目等双边合作文件的“云签约”仪式。

王毅、何立峰等出席会晤。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 01 版）

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