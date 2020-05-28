记者观察：总理记者会向世界发出中国最“强”音

人民网北京5月28日电（刘叶婷、崔越） 5月28日下午，国务院总理李克强在人民大会堂金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

在近两个小时的时间内，李克强总理回答了中外记者11个问题，其中7个由境外媒体提出，充分体现出疫情当下国际社会对中国治理方案的高度关注。

中国经济怎么恢复？中美关系何去何从？中国将如何为下行的世界经济注入活力？针对中外媒体的关切，李克强总理娓娓应答，向世界传递中国声音，展示中国方案。

——中国经济如何恢复

“发展还是解决中国一切问题的关键和基础”

疫情“黑天鹅”突袭，各国经济发展被迫按下“暂停键”。后疫情时代，如何重启经济恢复发展成为摆在各国政府面前的首道难题。在此次记者会上，路透社记者单刀直入，直言中国经济首次出现了几十年来的收缩，然而中国政府出台的财政措施低于一些经济学家的预期，并且今年中国政府工作报告中没有设定GDP增速目标。他询问，“未来中国是否会出台更大规模的刺激措施”，表达了国际社会对中国如何恢复经济的关切。

对此，李克强总理没有回避当前中国经济恢复所面临的难题。他表示，今年我们没有确定GDP增长的量化指标，这也是实事求是的。但是我们确定了保居民就业、基本民生、市场主体等“六保”的目标任务，这和GDP经济增长有直接的关系。经济增长不是不重要，我们这样做实际上也是让人民群众对经济增长有更直接的感受，使经济增长有更高的质量，发展还是解决中国一切问题的关键和基础。

事实上，疫情对世界经济造成了严重冲击。作为世界第二大经济体，中国经济下一步如何走关乎世界经济走向。中国提出了“六稳”“六保”，这是在当前特殊形势下应对经济下行采取的强有力措施。中央政府带头过“紧日子”，资金直达人民，稳就业、保民生、促消费，体现的是中国“人民利益至上”的原则。

新冠肺炎疫情继续蔓延，各国经济发展仍面临很大的不确定性。后疫情时代，如何提振经济考验各国政府治理能力。针对未来可能出现的风险，李克强总理还表示，中国依然留有政策空间。“因时而变，随事而制”，保持政策灵活性，保证经济平稳运行，为全球性风险治理贡献了中国智慧。

——疫情下中美关系如何面对新挑战

“中美之间的商贸合作应该遵循商业规则”

近年来，中美两个最大经济体之间的摩擦不断，受到全球瞩目。新冠肺炎疫情的暴发，让本就危机四伏的中美关系雪上加霜。面对不断出现的新波折，两国如何应对挑战、寻求合作成为国内外媒体关注的焦点。在记者会上，针对中美两国如何在困难中寻求合作的问题，李克强总理给出他的回答。

李克强总理表示，中美合则两立，斗则俱伤。两国经济可以说是你中有我、我中有你。中美之间的商贸合作应该遵循商业规则，由市场来选择，由企业家判断、拍板，政府起到搭平台的作用。要相互尊重，平等互利，尊重对方的核心利益和重大关切，寻求合作共赢。

当今世界，各国之间利益高度融合，早已成为命运共同体。作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美关系不仅影响着两国人民，也影响着世界。美国一些政治势力试图将中美关系推向所谓“新冷战”，不仅会阻碍两国自身未来发展，也危害世界的稳定与繁荣。面对矛盾与分歧，双方应相互尊重、合作共赢，共同建设一个协调、稳定的中美关系。为了两国人民的根本和长远利益，为了世界的未来和福祉，中美两国应求同存异，用智慧扩大共同利益，相向而行。

——如何解开病毒源头之谜

“开展国际合作、科学溯源”

突如其来的新冠疫情打乱世界发展的脚步。出于科学防控的紧迫需求及对未知病毒的破解探索，新冠病毒溯源问题引发各界持续关注。记者会上，中方如何看待就病毒源头问题展开调查的立场受到中外媒体重视。

对此，李克强总理表示，科学溯源可以更好地防控疫情，也是为了世界各国人民的生命健康。他指出，加快研发疫苗、有效药物、检测试剂，这将是人类战胜这个病毒的强有力武器。中国和许多国家都在进行投入，我们也愿意开展国际合作。这些产品是全球公共产品，我们愿意共享，最终让人类能够共同战胜病毒这个敌人。我们现在需要在矛盾中平衡，探索中前行，尤其需要国际合作。无论是抗击疫情，还是发展经济，都需要我们同舟共济，使人类能够越过这场巨浪的冲击。

疫情发生以来，关于病毒源头问题不断引起争议。个别国家政客甚至将病毒溯源政治化。这不仅是对真相的扭曲，对科学的无视，更无益于国际抗疫大局。病毒溯源是严肃复杂的科学问题。面对这个难题，齐心协力才是最正确的途径，团结合作才是最有力的武器。疫情发生后，中国始终坚持实事求是，第一时间向世卫组织报告，积极与国际社会分享研究成果。事实证明，各国只有携手应对，才能早日战胜疫情，回归正常发展轨道，恢复世界共同繁荣。

——中国在全球经济衰退挑战下发挥什么作用

“中国坚定不移地推进对外开放，这不会也不可能改变”

受疫情影响，全球性的经济衰退已不可避免。中国对全球经济形势的判断以及将如何发挥作用受到了国际媒体的关注。

对此，李克强总理回应，开放对各国如同空气对人一样，须臾不可离，否则就窒息了。中国坚定不移地推进对外开放，这不会也不可能改变。

诚然，疫情之下，世界各国经贸交流和人员往来明显减少，世界经济面临严重衰退。全球经济的恢复发展，需要保持全球产业链、供应链的稳定。只有保持开放，推进贸易投资自由化和便利化，才能共同应对疫情给世界经济带来的冲击。李克强总理在发布会上提出，各国应在相互尊重、平等相待、互利互惠基础上友好相处，坚持双向开放。目前，中韩先试先行，两国开辟了快捷通道，保证商务、技术等人员的顺利往来，这给国际社会做出表率。

作为全球最大的消费市场，中国宣布将坚定不移推进对外开放，这是大国责任和担当体现，是中国践行人类命运共同体的庄严承诺。

记者会最后，李克强总理向世界发出邀约，“希望中国还是大家看好的投资沃土。我们愿意进口更多国外商品，成为面向世界的大市场。”面对冲击和挑战，国际社会同舟共济、携手同行，在疫情阴霾过后，世界经济将迎来新繁荣。