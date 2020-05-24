王毅：外交部将发挥自身优势 助力湖北后疫情时代发展

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关湖北后疫情时代如何发展的提问时，王毅表示，外交部将发挥自身优势，为湖北后疫情时代的发展提供助力。

会上，有记者提问，因为疫情，武汉在世界上变得很“有名”。我们知道外交部为替武汉正名、打赢武汉保卫战付出了巨大努力。我的问题是，随着湖北走出疫情阴影，外交部还将为湖北发展和开放提供哪些帮助？

王毅表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果。在这场艰苦卓绝的战斗中，湖北和武汉人民付出了巨大努力和牺牲，为全国乃至世界抗疫斗争作出了重大贡献。在此，我要代表外交战线全体同志，向英雄的湖北人民和武汉人民致以崇高敬意！

王毅说，疫情发生以来，外交战线也积极投身湖北保卫战、武汉保卫战，我们在中央指导组的统筹下，向武汉派出工作组，筹措援鄂抗疫物资，协调接受国际援助。外交系统在湖北探亲休假的一百多名干部也行动起来，就地参与抗疫工作，与父老乡亲们并肩战斗。疫情发生时，身在海外的湖北同胞惦念自己的亲人，但又因交通阻断回国无门，我们发动各驻外使领馆与同胞们取得联系，安排包机送大家回家。

王毅指出，目前，湖北经济、社会各方面秩序已初步恢复正常。外交部将发挥自身优势，为湖北后疫情时代的发展提供助力。我们将积极探讨为湖北、武汉开辟急需人员的快捷通道，支持湖北涉外企业的复工复产；我们将根据全球疫情走向，为湖北重启国际交流、扩大对外合作创造更多机遇。待到条件成熟时，外交部愿意专门再为湖北举办一次特别的全球推介活动，向世界各国展示浴火重生、凤凰涅槃的湖北和武汉，也让世界人民更加了解湖北，支持武汉。