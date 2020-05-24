王毅：阿富汗人民有权利摆脱战争 追求幸福生活

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关阿富汗局势的提问时，王毅表示，阿富汗人民有权利摆脱战争的阴霾，追求幸福的生活。

会上，有记者提问，美国和阿富汗塔利班签署和平协议之后，中方如何看待当前的阿富汗局势？将在阿富汗和平和解与重建进程中发挥怎样的作用？

王毅表示，这位朋友来自巴基斯坦，我首先想说的是，前两天巴基斯坦一架客机不幸失事，造成人员伤亡，我们对此表示衷心慰问。

王毅说，你提到阿富汗问题，阿富汗素称是亚洲的心脏，对地区和平稳定具有重要影响。当前阿富汗局势快速演变，前所未有地接近实现和平，但前进的道路并不平坦，需要完成五项紧迫任务：

一是巩固政府团结。我们欢迎加尼总统和阿卜杜拉博士就组成联合政府达成协议，期待尽早实现正常运转。二是搭建和谈架构。我们呼吁阿各派立即停火，早日就内部谈判安排达成一致，以便就国家未来架构进行商讨。三是妥善有序撤军。美军应以负责任方式撤离，避免损及阿富汗及地区国家利益。四是打击恐怖主义。各方应继续着力反恐，避免各种恐怖势力卷土重来。五是争取外部支持。继续改善阿富汗和巴基斯坦等国家的关系，争取国际社会对阿富汗和平和解进程提供更多支持配合。

王毅表示，我们认为在此过程中，还应坚持三条原则：

首先要坚持阿人主导，让阿富汗人民自主决定国家的未来，完全掌握民族的命运。其次，坚持和平优先，各方都应避免使用武力来推进实现自己的利益诉求。第三，坚持广泛包容，未来的阿富汗应更加包容、更加团结、更有力量。

王毅指出，阿富汗人民有权利摆脱战争的阴霾，追求幸福的生活。作为友邻和兄弟，中国人民一直与阿富汗人民坚定地站在一起。我们将继续为促进阿人内部谈判、恢复和平稳定、推进经济重建、参与区域合作发挥积极建设性作用。