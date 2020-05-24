王毅：海外中国公民一直是祖国母亲心头的牵挂

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关疫情期间中国外交部和驻外使领馆所做工作的提问时，王毅表示，在这几个月的特殊时间里，每一位驻外使节，每一位使领馆工作人员，都以高度的责任感，坚守在自己的工作岗位，不畏感染风险，甘愿牺牲奉献。海外同胞虽然身在异乡，但祖国永远在你们身后，驻外使领馆时刻与你们同在。

会上，有记者问，我们注意到疫情发生以来，中国外交部和驻外使领馆为了帮助解决海外中国同胞遇到的困难做了大量工作。请问您能否谈一谈这方面的体会和感受？

王毅表示，疫情发生以来，海外中国公民一直是祖国母亲心头的牵挂。习近平总书记多次强调，要切实保护好海外中国公民的安全和健康。外交部和所有驻外使领馆都紧急行动起来，全球动员，全力以赴，把党和国家的关心和爱护传递给每一位海外中国公民，在全球范围内开展了一场前所未有的领保专项行动。

王毅说，我们同遍布各国的中国公民取得联系，为他们排忧解难。我们安排国内知名专家视频连线，向留学生传授防护知识。我们协调20多支医疗专家组赶赴各国，为海外公民和广大侨胞提供指导。我们联系当地及国内远程诊疗渠道，为大家在海外防疫做好服务支持。我们尤其关注每一位海外学子的安危，想方设法把100多万份充满爱心的“健康包”一一送到有需要的学子手中。

王毅指出，外交部12308领保热线24小时运转，仅3至4月就接听电话20多万通，平均每天3600余通。我们对每通来电都高度重视，做到件件有记录，事事有处理，努力畅通海外中国公民求助的绿色通道。

王毅说，我们在疫情之初派包机接回受困海外的中国公民。海外疫情严重后，又安排临时航班有序接回确有困难的各地同胞。

王毅强调，外交为民是我们始终不渝的宗旨。在这几个月的特殊时间里，每一位驻外使节，每一位使领馆工作人员，都以高度的责任感，坚守在自己的工作岗位，不畏感染风险，甘愿牺牲奉献。海外同胞虽然身在异乡，但祖国永远在你们身后，驻外使领馆时刻与你们同在。