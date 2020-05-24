王毅：“中国利用疫情在南海扩大存在”是无稽之谈

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关南海问题的提问时，王毅表示，认为中国利用疫情在南海扩大存在的说法完全是无稽之谈。

会上，有记者提问，一些专家指出，近两个月以来，当东南亚国家及美国疲于应对新冠疫情之时，中国则在加大在南海的活动以期实现其战略目标。您对此如何评价？近期中国在南海的活动是否会影响“南海行为准则”磋商？

王毅表示，认为中国利用疫情在南海扩大存在的说法完全是无稽之谈。我们看到的事实是，最近一段时间，中国正在集中精力同东盟各国开展抗疫合作，双方相互支持，相互帮助，彼此的互信得到进一步增强。一艘艘船只、一架架飞机装载着抗疫物资在南海往来穿梭，南海正在成为中国与东盟国家携手抗疫的合作之海、互助之海。反倒是少数域外国家却还在不断地向南海增派军机军舰炫耀武力，频频挑拨中国和东盟国家关系，处心积虑破坏南海得来不易的稳定局面，这样的行为居心不良，令人不齿。

王毅指出，最近几年，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势不断趋稳向好。中国与东盟各国在海上搜救、海洋环保、海洋科考等领域的合作取得了很多积极进展，“南海行为准则”磋商也在加速有序推进，目前已进入案文第二轮审读阶段。中国与东盟国家已就早日达成“准则”形成明确共识，我们实现这一目标的信心和决心是坚定的，不会受到外界的任何干扰。中方将继续同东盟各国加强协作，尽早重启因疫情而暂停的“准则”磋商，并且积极探讨新的海上合作方式，切实维护好南海地区的和平稳定与发展繁荣。