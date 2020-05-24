王毅：中国始终将东盟作为周边外交优先方向

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。就中国与东盟关系问题，王毅表示，今年第一季度，中国和东盟的货物贸易总额增长6.1%，突破1400亿美元，东盟第一次成为中国最大贸易伙伴。这是我们在共同挑战面前为彼此发展前景投出的“信心票”。中国将始终把东盟作为周边外交优先方向。

王毅表示，回顾中国与东盟关系的历史，无论亚洲金融危机，还是国际金融危机，每一次危机都让中国东盟关系更加紧密、中国东盟合作更加强劲。这充分说明了中国与东盟非同寻常的友好感情和深厚互信。我记得2003年SARS疫情发生后，第一个多边国际会议就是中国和东盟举行的。这次新冠肺炎疫情也一样。2月20日，在中国—东盟抗击疫情特别外长会上，外长们手拉手、肩并肩，一起高喊“武汉加油！中国加油！东盟加油！”这一画面至今还在感动和鼓舞着中国与东盟各国的民众。

在双方的共同努力下，中国东盟合作逆势增长。今年第一季度，中国和东盟的货物贸易总额增长6.1%，突破1400亿美元，东盟第一次成为中国最大贸易伙伴。这是我们在共同挑战面前为彼此发展前景投出的“信心票”。正如一些东盟国家外长们所说，那些无法将我们打倒的事物只会让我们变得更加强大，经历风雨之后我们会更有力量。

风雨过后必是彩虹。中国将始终把东盟作为周边外交优先方向，支持东盟在东亚区域合作中的中心地位，与东盟国家秉持“互信、互谅、互利、互助”的精神，推动双方关系百尺竿头，更进一步。我们将加快复工复产合作，弥补疫情造成的损失。我们将加强“一带一路”倡议与东盟互联互通的规划对接，拓展智慧城市、人工智能、电子商务等新兴领域合作。我们将维护多边贸易体制，共同推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，提高经济一体化水平。我们将推动建立地区公共卫生应急联络机制和防疫物资储备中心，提高公共卫生合作水平和应对危机能力。我们将发挥好中国—东盟菁英奖学金等旗舰项目作用，促进人文交流。我们将加强蓝色经济和生态环保合作，推动可持续发展，造福地区人民。

明年是中国—东盟建立对话关系30周年，是双方关系发展史上又一重要里程碑。我们相信，进入而立之年的中国—东盟关系将更加成熟自信，双方建设更为紧密命运共同体的步伐将更加稳健有力。