王毅谈半岛局势：既要“坐而论道” 更要“起而行之”

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关半岛局势的提问时，王毅表示，中方乐见朝美领导人能够保持互动，希望朝美早日恢复有益的对话接触。但同时，增进朝美互信、打破半岛僵局更需要实实在在的行动。也就是说，真正解决半岛问题，既要“坐而论道”，更要“起而行之”。

会上，有记者提问，半岛对于东北亚安全稳定至关重要。您认为未来半岛局势应朝着何方向发展？最近美国总统特朗普表达了同朝鲜最高领导人金正恩对话的意愿。在此背景下朝美对话应该如何发展？在此过程中中方将会发挥何种作用？

王毅表示，我认为朝美之间保持沟通与对话是化解双方矛盾分歧、推动解决半岛问题的重要前提。还是那句话，谈总比不谈好。中方乐见朝美领导人能够保持互动，希望朝美早日恢复有益的对话接触。但同时，增进朝美互信、打破半岛僵局更需要实实在在的行动。也就是说，真正解决半岛问题，既要“坐而论道”，更要“起而行之”。

王毅指出，我们看到，过去几年朝方在缓解紧张局势和无核化方面采取了不少积极举措，但令人遗憾的是，并没有得到美方的实质回应，我们认为这是导致朝美对话陷入停滞的重要原因。目前，围绕半岛核问题的不确定因素有所积累。中国与俄罗斯早已在安理会共同提出了政治解决半岛问题决议草案，并已多次建议安理会启动对朝制裁决议可逆条款的讨论，从而帮助缓解朝方的经济民生困难，为半岛问题的政治解决营造条件。我们希望包括美方在内的各方予以认真考虑，不要再耗费来之不易的对话成果。半岛核问题解决思路已经明确，那就是坚持无核化与和平机制“双轨并进”，尽快制定“分阶段、同步走”路线图，不要再流失解决问题的难得机遇。