王毅：支持世卫组织就是支持拯救生命

人民网北京5月24日电 十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关问题时，王毅高度评价世卫组织在全球抗疫中发挥的作用。王毅指出，任何对世卫组织的打压甚至讹诈，都缺乏最起码的人道精神，都不会被国际社会所接受。生命至上，救人第一。支持世卫组织，就是支持拯救生命，这是任何有良知的国家都应做出的选择。

王毅表示，世卫组织是联合国专门机构，在协调全球公共卫生事业方面发挥着核心作用。谭德塞先生是高票当选的总干事，得到国际社会的充分信任。尤其是他来自非洲大陆，代表着发展中国家在国际组织中的地位正在不断提升。

在刚刚举行的世界卫生大会上，习近平主席在开幕式致辞中积极评价了世卫组织为全球抗疫作出的重要贡献，与会各国也都表达了对世卫组织的坚定支持。公道自在人心，世卫组织的国际地位和历史评价，不会因为个别国家的好恶而改变。给世卫组织泼脏水的人只会弄脏他们自己。

疫情暴发以来，世卫组织在谭德塞总干事带领下，在每一个关键时间节点，都本着科学态度，及时提出了专业建议，很好地履行了应尽的职责。事实证明，重视并遵循世卫组织建议开展抗疫工作的国家，疫情就会得到较为有效的管控。忽视和排斥世卫组织建议的国家，则为此付出了沉重代价。

我还想强调的是，世卫组织是194个主权国家组成的国际机构，不可能只为某一个国家服务，更不应是哪个国家出的钱多，就屈从于哪个国家的意志。疫情当前，任何对世卫组织的打压甚至讹诈，都缺乏最起码的人道精神，都不会被国际社会所接受。

生命至上，救人第一。支持世卫组织，就是支持拯救生命，这是任何有良知的国家都应做出的选择。

至于世卫组织的改革问题。实际上每次重大疫情之后，世卫组织都会做出全面总结评估。但方向应当是继续坚持而不是放弃多边主义，支持而不是削弱世卫组织。第73届世卫大会决议已就此做出明确阐述。我们认为可以重点从三个方面入手：一是从制度、规则层面更好地排除政治因素干扰，尊重科学和专业意见，摒弃政治化和污名化的做法。二是赋予世卫组织更充足的资源，提升其应对全球公共卫生危机的能力。三是秉持人类卫生健康共同体理念，加大对发展中国家公共卫生事业的支持与投入。